الصحة تكشف 4 طرق للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 طرق للتسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا تمثلت فى التسجيل على الموقع الإلكترونى أو التوجه إلى مراكز الشباب أو وحدة صحية والفرق الطبية المتنقلة المنتشرة فى أماكن التسوق ومحطات المترو والقطارات أو الاتصال بالخط الساخن 15335.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.