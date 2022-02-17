التعليم: السبت المقبل بدء الترم الثانى للعام الدراسي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن إنطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 بعد غد السبت.

وطالبت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، والتأكد من ارتداء الكمامة والتباعد بين الطلاب، وتطبيق الفترتين الدراسيتين بحسب خطة الدراسة لكل مدرسة. وشددت وزارة التربية والتعليم بتسجيل الحضور والغياب خلال الفصل الدراسي الثاني بشكل يومي ومتابعة غياب الطلاب خلال اليوم الدراسي، وتخصيص وقت مناسب لاستقبال أولياء الأمور. وطبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو، وتستمر الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.

ونبهت الوزارة على تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك، وقيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الأجهزة الموجودة في المعامل والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة لمتابعة الحالة الصحية لأى طالب تظهر عليه أعراض وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف مع التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف، وتطبيق الغياب والحضور بين الطلاب والمعلمين.