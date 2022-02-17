/680044/وزير-المالية-مصروفات-الدولة-شهريا--150-مليار-جنيه-وخسرنا-400-مليار-في-عامي-كورونا

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه يتم يتم صرف مات يقرب من 700 الى 800 مليار على برنامج تكافل وكرامة كما انه لا يوجد اي تخفيض على في الدعم لهذه المبادرة.

دوت الخليج

وتابع وتابع معيط خلال لقاءه ببرنامج نظرة تقديم الاعلامي حمدي رزق المذاع على فضائية صدى البلد :" في ايام بمضي فيها على 20 أو 30 مليار جنيه، وذلك عندما احتاج إلى تمويل".

مصروفات المرتبات شهريا يكون 30 مليار جنيه

وأكمل وزير المالية :" مصروفات المرتبات شهريا يكون 30 مليار جنيه والمعاشات يكون شهريا 15 مليار جنيه، والدعم يكون 30 مليار جنيه وذلك بكافة انواعه ولكل القطاعات، مما يكلف مصر 150 مليار جنيه شهريا مما يمثل في العام 2 تريلينون".

وزارة المالية تحول ما يقرب من 220 مليون جنيه للتلفزيون المصري

وأكمل الدكتور محمد معيط :" تقوم وزارة المالية بتحويل ما يقرب من 220 مليون جنيه للتلفزيون المصري".

وتابع وزير المالية:" خسايرنا العامين الماضيين تخطوت 400 مليار جنيه، حيث انه كان يوجد قطاعات متأثرة بشكل كبير مثل الساحة والطيران والصناعات الغذائية .