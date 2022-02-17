/680047/وزير-المالية--لا-نية-لالغاء-الدعم-ونعمل-على-وصوله-لمستحقيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال لقاء تلفزيوني فيما يتعلق بالدعم لابد ان يكون هناك اليه تعمل على توجيهه لمستحقيه وكان لابد من اعادة النظر حيث كان ليس من العدل ان يكون دعم البنزين داخل الموازنة العامة 120 مليار جنيه وكان يستفيد منها الجميع حتى اصحاب السيارات الفارهة

دوت الخليج واكد انه اذا تمت عملية الاصلاح باكرا وتوجيه الدعم جيدا مثل الرعاية الصحية والتعليم لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه الان زيادة بنحو 12 مليار جنيه فى دعم رغيف العيش داخل الموازنة بعد زيادة القمح واوضح معيط بخصوص دعم خبز الرغيف انه سوف يتم دعمه بنحو58 مليار جنيه بعد زيادات القمح اى زيادة بنحو 12 مليار جنيه حيث تم زيادة اردب القمح محليا بنحو 100 جنيه للاردب وهو ماتطلب زيادة دعمه بنحو 5مليار جنيه وخارجيا بنحو 7 مليار جنيه واشار الي ان تكلفه رغيف العيش كانت 65 قرش وبعد الزيادات الاخيره سيصل الى 80 قرش في المتوسط وبالنسبة لدعم بطاقات التموين تصل الى نحو 42 مليار جنيه وهو ما يعد عبئا عالموازنة العامة

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