/680040/بروسيا-دورتموند-يسقط-برباعية-على-ملعبة-أمام-رينجرز-بالدوري-الأوروبي

انتهت أحداث مباراة بروسيا دورتموند وجلاسجو رينجرز، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين لصالح رينجرز، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الخروج من الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح رينجرز سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 38 عن طريق جيمس تافيرنير، وجاء الثاني في الدقيقة الـ 41 عن طريق ألفريدو مورلوس.

بروسيا دورتموند يحاول النهوض وصافرة النهاية تأتي

أكد رينجرز بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 49 عن طريق جون لوندسترام، واختتم ألفريد مورلوس بالثاني له في المباراة والرابع لفريقه، في الدقيقة الـ 54 من عمر اللقاء.

حاول دورتموند صاحب الأرض في المباراة، أن يقلص الفارق أو يعود لنتيجة المباراة، بتسجيل أول أهدافهم، في الدقيقة الحادية والخمسون، عن طريق جود بيلينجام، وجاء رافائيل جيريرو بالهدف الثاني لبروسيا في الدقيقة الـ 82 من عمر اللقاء.

يتواجد في صفوف الفريق الألماني بروسيا دورتموند النرويجي، أيرلينج هالاند صاحب الحادي والعشرين عام، وأبرز ناشئين كررة القدم الحديثة في الوقت الحالي، ولكن في لقاء اليوم لم يستطع الحضور بداعي الإصابة والتي كشف عن ذلك المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي أمس الخاص بالمباراة.

وقال ماركو روزه، مدرب بروسيا دورتموند، أمس الأربعاء، إن هالاند يحرز تقدما في التعافي من إصابته، لكنه لن يشارك في لقاء رينجرز.

نتيجة مباراة زينيت وريال بيتيس

انتهت أحداث مباراة زينيت وريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف، مقابل هدفين للأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة شيريف وسبورتينج براجا

نجح فريق شريف من تحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام سبورتينج براجا، مستغل أفضلية الأرض والجمهور على الأراضي المولدوفيه.

انتهت نتيجة مباراة شيريف وسبورتينج براجا، بنتيجة هدفين دون رد للأول، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي.