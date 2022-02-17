/680045/حازم-إمام-اتحاد-الكرة-لم-يستقر-بعد-عن-مدرب-الأولمبي-ولاعبي-الأهلي-والزمالك-مفاجأة-إفريقيا

كشف حازم إمام لاعب الزمالك والمنتخب الأسبق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن مفاجأت منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سقط المنتخب الوطني الأول في نهائي كأس أمم إفريقيا، أمام غريمه القاري منتخب السنغال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، من خلال ركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وعلى جانب المنتخب الأولمبي أصدر قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة المدير الفني شوقي غريب، بسبب غياب معسكرات والمنافسات الأولمبية في الفترة الحالية.

تصريحات حازم إمام عضو اتحاد الكرة

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية بقناة أون تايم سبورت 2: "أشكر شوقي غريب وجهازه الفني، شوقي أقوى سيرة ذاتية في مصر وأقوى مدرب مصري حقق بطولات دولية، وحصل على فترة كاملة وفاز ببطولة إفريقيا".

وأكمل: "نريد كادر جديد، لا توجد أسماء مطروحة حتى الآن، أنا ومحمد بركات نتحدث في هذا الملف وسنعرض الاسماء على اتحاد الكرة".

وزاد: "أتمنى أن يكون هناك تعاون من الأندية لو اخترنا مدرب يقوم بتدريب أحد الأندية".

وتطرق للحديث عن محمد النني: "يلعب في منتخب مصر منذ 10 سنوات، وأفضل فترة له كانت مع كيروش".

واختتم: "محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وأبو الفتوح ظهير الزمالك بالنسبة لي هذا الثنائي كانا مفاجأة كأس أمم إفريقيا".

قرارات اتحاد الكرة

- وليد العطار متحدث رسمي دائم للاتحاد

- توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي وأيضًا الجهاز الفني لمنتخب الصالات لعدم وجود ارتباطات رسمية.

- استكمال المناقشة في جلسة قادمة في وجود عصام عبد الفتاح من أجل إجراء بعض التعديلات في لجنة الحكام، وتم توجيه الشكر لوجيه أحمد وعزب حجاج، وعصام عبد الفتاح قدم خطة التطوير.

دوري قسمي الثاني والثالث

- اتحاد الكرة سيتحمل تكاليف سيارات الإسعاف في القسمين الثاني والثالث والرابع.

- كل متطلبات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول ستكون مجابة لذلك تم تكليف جمال علام بالإشراف على المنتخب الأول ورئاسة بعثة مصر التي ستتوجه للسنغال.

- تم تعيين خالد كامل مديرًا لإدارة مسابقات القسم الثاني.