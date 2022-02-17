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اختتمت اليوم الخميس بالمدرسة الفندقية بمدينة كفر الشيخ التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة المقامة برعاية حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

دوت الخليج

يأتى ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

ونظمت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ بالتنسيق مع أمانة الحزب بالمحافظة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة بالمدرسة الثانوية الفندقية بإشراف محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ ومصطفى مرعي مدير عام التعليم العام والدكتور سلامة الويشى المدير العام بالتربية والتعليم.

مستقبل وطن يختتم مسابقة أوائل الطلبة بكفرالشيخ

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة أن المدارس الفائزة التى صعدت اليوم لتصفيات الجمهورية هي مدرسة مسير الابتدائية وحصلت على المركز الأول فى المرحلة الابتدائية ومدرسة بيلا الإعدادية بنات التى حصلت على المركز الأول فى المرحلة الإعدادية ومدرسة أحمد زويل الثانوية بدسوق وحصلت على المركز الأول فى المرحلة الثانوية، مؤكدا أن مدارس محافظة كفرالشيخ تستحق أن تنافس بكل قوة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الشناوي أمين التعليم والبحث العلمى بالحزب فى المحافظة وسامح صديق مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية والسيد الشافعى مدير إدارة مطوبس وسامح داود مدير إدارة دسوق ورضا عبدالعزيز يونس مدير إدارة الرياض ونجوى حمدى مدير إدارة قلين والسيد إسماعيل مدير إدارة بلطيم وعبد الواحد زكي أمين تنظيم مركز كفر الشيخ ورمضان السيسي أمين تنظيم مركز البرلس.

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.