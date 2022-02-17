أصيب 5 أشخاص ، اليوم الخميس ، إثر وقوع 3 حوادث متفرقة بقنا .
تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا أخطار من وحدة الإسعاف بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص ، بمنطقة الشئون ببندر قنا ، واسفر الحادث عن إصابة كلا من احمد ابوالمجد 20 عاما ، وأحمد خليفة موسي 52 عاما.
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كما تلقت وحدة الإسعاف بقنا ، بلاغا بوقوع حادث سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية بقرية كوم بمركز قنا مما أدى إلي إصابة كلا من محمد عوض مصطفي 45 عاما ، وفوزى محمود 65 عاما.
ننشر أسماء المصابين في 3 حوادث في قنا
كما شهدت قرية طوبيا بمدينة الالومنيوم التابعة لمركز ومدينة نجع حمادى حادث تصادم دراجة بخارية واسفرت عن إصابة شنودة نصر عطا الله وتم نقل الي المستشفي .
كما أمس تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية يفيد بورود بلاغا من النجدة باشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق قنا_ نجع حمادي الصحراوي الغربي، بقرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.
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