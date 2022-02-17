/680050/منى-الدغيدي-تهدي-نوني-وحكاويها-للفنان-آسر-ياسين-وزوجته

أصدرت الكاتبة منى الدغيدي، كتابها الأول الذي يحمل اسم «نوني وحكاويها»، بالتعاون مع الدار اللبنانية المصرية.

دوت الخليجيرصد تفاصيل الكتاب الاول لمنى الدغيدي وأهدت منى الدغيدي كتابها «نوني وحكاويها» لعائلتها على رأسهم الفنان آسر ياسين وزوجته نص بيان منى الدغيدي أهدي كتابي الأول إلى: • الست ملوكة مامتي والحكيم مصطفى الدغيدي اللي اتربيت على إيديهم، واتعجنت بكل موروثاتهم. • الست عطوفة حماتي وجدو فؤاد حمايا العزيز اللي ربوا المحترم اللي حبيته. • أشرف ياسين توأم الروح الأصيل. • دوحـة أخويا الشهير بممدوح الدغيدي طبيب الأطفال المتصيت، وروح ميساء الدغيدي أختي رحمة الله عليها وإحسانه. • أخويا وصديقي اللي ربنا جعله سبب سعدي وهنايا.. أسامة ياسين. • بناتـي وأولادي حبات القلب.. كنزي عبد الله وأميرة موسى وأسر وإسلام أشرف ياسين. • العيال أحفادي اللذاذ العزاز اسم الله حاميهم وحافظهم وحارسهم وكافيهـم هما وأهاليهم.. طاهر ونـوح وأمين ودليلة وزين اللي مطلعين عيني وباموت في دباديب رجليهم. • أستاذ دكتـور أحمد حمزة ابن خالتي العزيز وكبيرنا وزوجته أستاذ دكتور سامية سعد. • أمنية هيبة بنت خالتي وصديقة الطفولة والعمر كله. • بناتي وخليفاتي في الملاعب نشـوى وفرح ممدوح الدغيدي فخر عيلة الدغيدي. • روح المهندس إبراهيـم أبـو العش وزوجته المهندسة نجلاء يوسف متعها الله بالصحة والعافية شاكرة أفضالهم في أيام الغربة. • كل أهلي وناسي اللي أفتخر بانتسابي ليهم. • الأخت الكبيرة مقاما ناني نصير الريسـة الحكيمة لنادي القصة القصيرة وكل عضوات وأعضاء نادينا المفتخر. • شلة أمهات التايكوندو.. سهير عـزام، نیهال عفت شاهين، إيمان العقاد، عزة النمر، راجية شلبي، أبيه الدفراوي، نجلاء موسى ودولت بكري. • أولادي أصحاب وزمايل أولادي وزوجاتهم وعيالهم كمان. • شلة بنات مصر برضه نفر نفر. • دکتور آندريا لوجوفيسكي الأوكراني والدكتور أحمد الحداد اللي ربنا كتب لي حياة جديدة على إيديهم. • صديقاتي وأصدقائي الفيسبوكيين اللي «حرضوني» وقالوا لي «يا نوني لازم تحطي الحكاوي دي في كتاب».. وأنا ما صدقت. • ابنتي العزيزة نورا رشـاد مدير النشر في الدار المصرية اللبنانية اللي اكتشفتني. • إلى كل العاملين في «المصرية اللبنانية» اللي شاركوا وساهموا في نشر حكاياتي اللوذعية. وعلى رأسهم الأستاذ محمـد طنطاوي والأستاذ أحمد سعيد والأستاذة مروة عبد الفتاح. • الفنان الألمعي أحمـد عـاطـف مجاهـد مصمم غلاف كتابي الأول. • وأخيرا.. إلـى كـل مـن مـر بحياتـي وعـلـم عـلامـة حـلـوة وأثَّر وأثرى.

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