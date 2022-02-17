/680051/اتحاد-الكرة-كيروش-سيستمر-مع-المنتخب-لثلاث-أو-أربع-سنين-آخرى

كشف حازم إمام لاعب الزمالك والمنتخب الأسبق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن موقفه من أداء البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سقط المنتخب الوطني الأول في نهائي كأس أمم إفريقيا، أمام غريمه القاري منتخب السنغال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، من خلال ركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

تصريحات حازم إمام

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "قلت لكارلوس كيروش سعيد أنني جالس معك وإنك واحد من أهم المدربين الذين أتوا إلى مصر".

وتابع: "كيروش شخصية محترمة ومتواضع جدا ومتابع أدق التفاصيل، لا يوجد لاعب مصري لا يعرفه، مدرب قوي جدًا يجب أن نستفيد منه أكثر استفادة، يعمل بنظام مختلف عن باقي المدربين".

وأوضح: "أتمنى أن يستمر كيروش معنا لكأس العالم المقبل ولا نقوم بالتغيير كل فترة ويظل معنا لمدة ثلاث أو أربع سنوات، نحن أحق بالتتويج بكأس أمم إفريقيا كبطولة والسنغال كانت أحق بالفوز بالمباراة".

حازم إمام عن إقالة شوقي غريب

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية بقناة أون تايم سبورت 2: "أشكر شوقي غريب وجهازه الفني، شوقي أقوى سيرة ذاتية في مصر وأقوى مدرب مصري حقق بطولات دولية، وحصل على فترة كاملة وفاز ببطولة إفريقيا".

وعلى جانب المنتخب الأولمبي أصدر قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة المدير الفني شوقي غريب، بسبب غياب معسكرات والمنافسات الأولمبية في الفترة الحالية.

وأكمل: "نريد كادر جديد، لا توجد أسماء مطروحة حتى الآن، أنا ومحمد بركات نتحدث في هذا الملف وسنعرض الاسماء على اتحاد الكرة".

مفاجأة كأس أمم إفريقيا 2021

وزاد: "أتمنى أن يكون هناك تعاون من الأندية لو اخترنا مدرب يقوم بتدريب أحد الأندية".

وتطرق للحديث عن محمد النني: "يلعب في منتخب مصر منذ 10 سنوات، وأفضل فترة له كانت مع كيروش".

واختتم: "محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وأبو الفتوح ظهير الزمالك بالنسبة لي هذا الثنائي كانا مفاجأة كأس أمم إفريقيا".