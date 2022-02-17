عاجل.. السيسى: مصر ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ

جدة - نرمين السيد - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتى انعقدت فى إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.





صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وقد أكد الرئيس خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة فى نوفمبر 2022، تأتى بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدى الذى تمثله ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس خلال المائدة المستديرة، أكد أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة فى نوفمبر 2022، تأتى بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدى الذى تمثله ظاهرة تغير المناخ.

وأشار إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق فى جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلى، ومؤكدا فى هذا الإطار أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما فى ذلك عبر توفير تمويل المناخ الميسر، والذى يعد حجر الزاوية للجهود القائمة فى هذا الإطار.

كما شدد الرئيس على أهمية دعم التحول العادل للطاقة فى القارة الأفريقية فى إطار جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول الأخضر، مشيرا فى هذا الصدد إلى أهمية المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، التى أطلقها سيادته نيابة عن القارة الأفريقية فى 2015، كإطار فعال لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، فضلا عن ضرورة حشد التمويل اللازم لتنفيذ العدد الكبير من مشروعات الربط الكهربائى التى توافقت الدول الأفريقية بشأنها ضمن قائمة مشروعات "برنامج تنمية البنية التحتية القارية".

وأضاف المتحدث الرسمى أن المائدة المستديرة شهدت حوارا مفتوحا بشأن جهود تعزيز الشراكة بين أوروبا وإفريقيا فى إطار عمل المناخ الدولى، حيث تم التوافق بشأن أهمية تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لبلورة رؤية مشتركة لمواجهة تحدى تغير المناخ، وصولا إلى قمة شرم الشيخ نهاية العام الجارى.