محافظ أسوان يبحث خطة هيئة بلان إنترناشيونال مصر فى تنفيذ حزمة برامج

جدة - نرمين السيد - بحث أشرف عطية محافظ أسوان مع المدير التنفيذى لبرامج هيئة بلان إنترناشيونال مصر، خطة الهيئة فى تنفيذ حزمة البرامج المستهدفة فى محافظة أسوان خلال النصف الأول من العام الحالى فى مجالات التمكين الاقتصادى وحماية الأطفال وتدريب السيدات وبناء قدرات الأطباء.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى جمعهما اليوم الخميس بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بجانب مسؤولى الجهات التنفيذية والمجلسين القومى للمرأة والطفولة والأمومة.

وقال محافظ أسوان - فى بيان - إنه بدخول جميع قرى مراكز المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، ستشهد هذه القرى طفرة تنموية غير مسبوقة، من خلال تنفيذ مئات المشروعات فى قطاعات البنية الأساسية والخدمات على مدار الـ3 سنوات القادمة، وهو الذى سيتوازى مع قيام منظمات المجتمع المدنى بالعديد من الأنشطة المتنوعة التى تهدف لزيادة الوعى المجتمعى والتمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا والمرأة والشباب لمجابهة مشكلة البطالة.

وأكد المحافظ أن المحافظة حرصت على تخصيص معرض دائم بمدخل السوق السياحى بعد تطويره لتوفير التسويق الجيد وتعظيم الأستفادة للمنتجات البيئية والمشغولات اليدوية التى تقوم بتصنيعها السيدات الأسوانيات، وهو الذى تواكب مع تنظيم برامج توعية لإكساب أصحاب المهن المرتبطة بالقطاع السياحى مهارات التعامل وخاصة سائقى عربات الحنطور واللنشات والمراكب النيلية والشراعية.

ووجه أشرف عطية بالمتابعة الدورية لأنشطة الهيئة والنتائج التى سيتم تحقيقها بعد توفير بنية معلوماتية عن حجم الاحتياجات والمشاكل والظواهر المجتمعية، بجانب إعطاء الأولوية للقطاعات الخدمية للقيام بدوها على الوجه الأكمل منها 60 مدرسة تعليم مجتمعى من أجمالى 114 مدرسة، بالإضافة إلى نوادى المرأة ومراكز تنظيم الأسرة،مشيرا إلى أهمية إستثمار إمكانيات ومقومات المواقع الخدمية ومنها 194 مركزا للشباب، و41 ناديا رياضىا، و35 ناديا للمرأة، علاوة على 20 ناديا للسكان، و63 فصلا لمحو الأمية، و5 عيادات لمواجهة العنف ضد المرأة والدعم النفسى للأطفال، و10 وحدات للطفل المعرض للخطر.