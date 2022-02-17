إنشاء موقف لسيارات السرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باستمرار أعمال التطوير بنطاق حى، تتواصل الجهود لاستكمال أعمال تطوير موقف السرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر.
ويباشر محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية، والإدارات المعنية، العمل حتى الانتهاء من العمليات الإنشائية للموقف.
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