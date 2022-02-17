السفير المصرى فى برلين يناقش زيادة نشاط الشركات الألمانية فى مصر

في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، استضاف أعضاء مؤسسة NUMOV الألمانية المعنية بتعزيز التعاون الاقتصادي بين ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط، السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية فى برلين مساء يوم الأربعاء.

أشار السفير خالد جلال خلال الاجتماع – بحسب بيان لوزارة الخارجية الخميس - إلى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا سياسياً واقتصادياً، وعرض جهود الإصلاح والتحديث الاقتصادي في مصر والمؤشرات الاقتصادية الكلية وتطوير التشريعيات الخاصة بالاستثمار بما يتيح فرصاً واسعة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية الثنائية.

كما تناول السفير المصري بشكل مفصل التطورات الإيجابية والفرص الاستثمارية في القطاعات والمشروعات القومية، ولاسيما إنشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، منوهاً بالتقدم السريع المحرز في إنشائها، وكذلك تطوير البنية التحتية وهو ما انعكس في تقدم مصر في المؤشرات الدولية للطرق والبنية التحتية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظل تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مصر ورقمنة الخدمات الحكومية بما يعزز من مناخ الأعمال.

كما نوه السفير خالد جلال، لخطط مصر للتحول لمركز إقليمي لنقل وتداول الطاقة والفرص الاستثمارية غير المحدودة في هذا قطاع، سواء النفط والغاز في ظل الإمكانات المصرية الكبيرة من الغاز الطبيعي وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، أو الطاقة المتجددة وفرص تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين وتصديره لألمانيا وأوروبا في إطار استراتيجيتي الهيدروجين الألمانية والأوروبية.

واستعرض السفير خالد جلال المقومات والحوافز الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن النفاذ للأسواق الرئيسية من خلال شبكة اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر ولاسيما السوق الأفريقي على ضوء دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز النفاذ.

وقد تم الاتفاق على قيام السفارة المصرية فى برلين بتنظيم زيارة لأعضاء المؤسسة لمصر تمتد أسبوعاً اعتبارا من 20 مارس المقبل، وذلك حتى يتسنى لقاء المسؤولين المعنيين، علاوة على القيام بزيارات ميدانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.