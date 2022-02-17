الأزهر يدين تهجير الاحتلال الصهيونى للفلسطينيين من حى الشيخ جراح

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إنه تابع على مدار الأيام الماضية ما يشهده حي الشيخ جراج من ممارسات استفزازية من جانب الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، واعتداءات ضد الفلسطينيين المهددين بالتهجير من بلدتهم بالقدس المحتلة.

يذكر أن المقدسيين في حي الشيخ جراح قد تعرّضوا لاعتداءات قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحام عددٍ من المستوطنين المتطرفين للحي واستفزازهم لسكانه في خطوةٍ تهدد باشتعال الأوضاع وجرّ المنطقة إلى أتون العنف.

وأدان مرصد الأزهر تلك الممارسات الاستفزازية والاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بالاشتراك مع المستوطنين المتطرفين، محذرًا من تأجج الأوضاع بالأراضي المحتلة وتقويض فرص إحلال السلام.

كما دعا المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى القيام بواجبهم تجاه القضية الفلسطينية وحماية أبناء الشعب الفلسطيني من اعتداءات الكيان الصهيوني الرامية إلى تغيير الهوية الديموغرافية للقدس المحتلة.