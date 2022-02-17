/680054/كلهم-قالولي-متنفعيش-نجوى-ابراهيم-تتذكر-أولى-تجاربها-الفنية-خلال-برنامج-الدوم

بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، والمذاع عبر فضائية on، بفقرة التقديم الإعلامي من خلال لجنه تحكيم مكونة من 3 أفراد وهما لميس الحديدي وجاسمين زكي، ونجوى إبراهيم.

دوت الخليجيرصد تصريحات نجوى إبراهيم خلال برنامج الدوم

وقبل استقبال المواهب على المسرح تحدثن المذيعات عن أكثر الدقائق الموترة لهن، والتي كشفت نجوى إبراهيم في حديثها عن بدايته الاولى أما لجنة التحكيم، فقالت: «كنت عايزة انجح، كلهم قالولي متنفعيش قولتلهم لا هنفع، طب أغنلكم، رفضوا، وبعدين قولتلهم هحكلكم حدوته، فأما وافقو، قولتهم لا مش هينفع عشان هتنامو مني، فقالوا انتي لمضة وقبلوني مع الأطفال».

في حين قالت جاسمن زكي: «كل دقيقة بالنسبالي كأنها امتحان سواء كنت فيها على المسرح أو الهوا أو بعمل انترفيو لأن في كل طالة اللي قدامك بيقميك».

تفاصيل برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه يضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

الإنطلاقة الأولى لبرنامج الدوم

وكانت الإنطلاقة الأولى لحلقات البرنامج الجديد الدوم، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، ويُعد أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وحضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم، عدد من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.

شيرين في حفل افتتاح برنامج الدوم

ووقع الاختيار على المطربة شيرين عبد الوهاب لتقديم حفل افتتاح البرنامج، إذ تغنت أغنيتها التي أشتهرت في الفترة الماضية «النفسية سواد»، وأدتها بإحساس عالي للغاية أشعل المسرح، إلى جانب الإستعراضات الملفتة التي قدمتها ضمن عدد من الراقصين على المسرح، أمام عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر