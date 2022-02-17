/680055/نهاد-أبو-القمصان-للمعترضين-على-دعوى-الأزهر-بشأن-الكد-والسعاية-ما-تعرفوش-في-القرأن-غير-مثنى-وثلاث-فيديو

علقت نهاد ابو القمصان على دعوة شيخ الأزهر إلى إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” لحفظ حقوق المرأة العاملة والداعمة لزوجها، قائلة:" ان هذا الحق هو حق الست الشقيانه مع زوجها من اجل تكوين ثروة لهما.. حيث انها تقوم بالعمل والمساهمة معه بكل شيء".

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وتابعت ابو القمصان خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية فيس بوك:" ان هناك بعض الستات يقوموا بالتنازل عن حقوقهم ويقوموا بكتابة الممتلكات باسم ازواجهم على الرغم انها قد تكون صاحبة النصيب الاكبر في المال.. ويفضل الوضع كما هو ".

نهاد أبو القمصان تستشهد بواقعة امرأة توفى زوجها في عهد الخليفة عمر

واستشهدت نهاد أبو القمصان بقصة الزوجة التي توفى زوجها في في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب، والتي كانت نساجة طرازة ترقم الثياب والعمائم، بينما كان زوجها تاجرًا، وكل واحد يعمل بما عنده حتى اكتسبوا أموالا على الأصناف.

وتابعت أنه لما مات الزوج وترك أراضي ودورا وأموالا فأخذ ورثته مفاتيح المخازن واقتسموا ذلك، ثم ترافعت مع الورثة إلى عمر بن الخطاب، فقضى بينهما بالشركة نصفين فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء سعايتها، ثم بالربع من نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولد.

ونوهت أبو القمصان:" الست اللي ماشتغلتش مع جوزها وكانت فارغة مع حدوث خلاف يجب ان يكون هناك تقييم لحق الكد والسعاية لها ايضا".

وتابعت دعوى شيخ الازهر كثرت الاقاويل عن هذ الحق مضيفة:” الكلام ده كان فين.. قولنا ارحمو الستات اللي بيتاخد منها فلوسها بسيف الحياء أو سيف العنف".

نهاد أبو القمصان للمعترضين على دعوى الأزهر بشأن الكد والسعاية:« ما تعرفوش في القرأن غير مثنى وثلاث»

ووجهت ابو القمصان رسالة لمن اعترض على دعوة شيبخ الازهر بدعو انه لم يرد في القران او السنة قائلا:" انتو ما بتجيبوش من القران غير لما تحبو تتكلمو عنم حاجة ضد الستات .. ما تعرفوش من القرأن غير مثنى وثلاث ".