/680056/خلاف-بين-لميس-الحديدي-ونجوى-إبراهيم-في-أولى-حلقات-برنامج-الدوم

بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من برنامج «الدوم»، المذاع عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

دوت الخليج يرصد خلاف لميس الحديدى وإنجي إبراهيم في أول ى حلقات برنامج الدوم

واختفلت الاعلاميتان لميس الحديدي وانجي إبراهيم في أولى حلقات البرنامج، وذلك بسبب سؤال طرحته نهى دوريش بشأن التحيز والموضوعية في العمل بمجال الإعلام، فقالت لميس: «أنا ضد الحياد في الإعلام، ولكن بحرص على الموضوعية وسماع آراء ووجهات النظر المختلفة».

لتقاطعها إنجي إبراهيم، قائلة: «يمكن لميس طاغي عليها الصحافة شوية، لكن المذيع لازم يكون حيادي لأنه بيأثر على الجمهور، مينفعش يكون متحيز لموضوع».

تفاصيل برنامج الدوم

تمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

شيرين في حفل افتتاح برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه وقع الاختيار على المطربة شيرين عبد الوهاب لتقديم حفل افتتاح البرنامج الذي انطلق يوم الجمعة الماضي الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، وقدمت خلابة واحدة من أخشى أغنيتها التي أشتهرت في الفترة الماضية «النفسية سواد»، وأدتها بإحساس عالي للغاية أشعل المسرح، إلى جانب الإستعراضات الملفتة التي قدمتها ضمن عدد من الراقصين على المسرح، أمام عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر.

وبعدها بساعات تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند لمدة يومين بعد إطلالتها الملفته ببدلة رجالي سوداء مع ارتداء قبعة سوداء، تبرز كامل أناقتها، وتليق بقصة شعرها الجديدة.