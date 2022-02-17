/680058/قبل-بداية-الانطلاق-أداء-بعض-المشتركين-في-أولى-حلقات-الدوم-أمام-لجان-التحكيم-فيديو

بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من برنامج «الدوم»، المذاع عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

دوت الخليج

وعرضت قناة أون فيديو قبل بداية الانطلاق عن اداء بعض المشتركين باولى الحلقات، بالاضفاة إلى أراء لجان التحكيم الصادم منها والداعم أيضا على حسب أداء المشتركين وما قام بتقديمه.

أداء بعض المشتركين في أولى حلقات الدوم أمام لجان التحكيم

تفاصيل برنامج الدوم

تمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.