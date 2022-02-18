وفاة أكبر أبناء الشيخ محمود خليل الحصري

توفي مساء اليوم "علي" ابن الشيخ محمود خليل الحصري، وهو أكبر أبناء الشيخ محمود خليل الحصري، حيث توفي عن عمر جاوز 80 عاما.
وقالت إيمان الحصري، ابنة الشيخ محمود خليل الحصري في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن شقيقها توفي في الإسكندرية، وسيتم دفنه بمقابر والدها بالبساتين.
والشيخ محمود خليل الحصرى، هو واحد من أبرز قراء القرآن الكريم فى العالم الإسلامى، وصاحب مدرسة فريدة فى تلاوته، ظلت قائمة وراسخة فى نفوس كثيرين رغم مرور نحو 40 عامًا على رحيله، فحتى الآن مازال مئات بل آلاف طلاب العلم وقراء القرآن الكريم فى مختلف دول العالم يتعلمون تلاوة القرآن على طريقته المميزة.
والصوت العذب للشيخ محمود خليل الحصرى، فى تلاوة القرآن الكريم، جعل طريقته عابرة للحدود، فنجد تلاميذ يتعلمون التلاوة على نهج الشيخ الحصرى بشتى دول العالم.
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