/680060/نشرة-أخبار-الفن-إيناس-مكي-في-أول-ظهور-لها-بعد-غياب-أول-تعليق-من-حمو-بيكا-على-بلاغ-حلمي-عبد-الباقي-وهذه-تفاصيل-الحلقة-الأولى-من-برنامج-الدوم

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

تصريحات إيناس مكي في أول ظهور لها بعد غياب

حلت الفنانة إيناس مكي، شقيقة الفنان أحمد مكي، ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر فضائية mbc مصر، وكشف أيناس مكي العديد من التصريحات الجريئة والملفته، إليكم أبرزها:

- رفضت شغل كتير بسبب تكرار الأدوار

- أنا وأحمد مكي مش بنتكلم في الحاجات العائلية الا لو حد سأل

- فيلم مواطن ومخبر وحرامي كان هيبقى نقلة كبيرة ليا بس رفضته بسبب المشاهد الحميمية

- داود عبد السيد استبعدني من الفيلم بعد ما قولته إني مش هقدر أعمل أدوار خارجة.

- دوري في سمكة و4 قروش ميتقارنش بدور منى زكي في أصحاب ولا أعز

- كنت بقدم فيلم كوميدي وجوزي فيه كان شايف إن كل اهتماماتي بغسل أسناني وترتيب ملابسي الداخلية

- الناس لو افتكرت إنه مشهد خارج وبتقارن بينهم ناس في منتهى السفه

- الجمهور المفروض يعامل الفنانة كإنسانة زيها زي غيرها

- أنا شخصية مطرقة ويتحرك في الكوميدي لوحدي.

أول تعليق من حمو بيكا على بلاغ حلمي عبد الباقي

خرج حمو بيكا ليوضح حقيقة تصريحاته عن أشرف عبد الباقي ونقابة المهن الموسيقية، واتهامه بالتزوير، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز عبر برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، فقال: «أستاذ حلمي على دماغي ومفيش بيننا أي مشكلة ومفيش كلام متوجه له والمرة الجاية هقول الأسامي اللي عملت معايا كدا عن طريق مستندات وأوراق»، مؤكدة أنه لم يحدد شخص معين، ومطالبا بمجالسة الفنان أشرف عبد الباقي.

إنطلاق أولى حلقات برنامج الدوم

بدأ اليوم انطلاق الحلقة الأولى من برنامج «الدوم»، المذاع عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر"، الذي شهدت اختلاف الاعلاميتان لميس الحديدي وانجي إبراهيم في أولى حلقات البرنامج، وذلك بسبب سؤال طرحته نهى دوريش بشأن التحيز والموضوعية في العمل بمجال الإعلام، فقالت لميس: «أنا ضد الحياد في الإعلام، ولكن بحرص على الموضوعية وسماع آراء ووجهات النظر المختلفة»، لتقاطعها إنجي إبراهيم، مؤكدة على أن الإعلامي الجيد يجب أن يكون محايد.

شبكة نتفلكس تصدم الجمهور بتصنيف فيلم «عروستي» ضمن الأعمال السعودية

صدمت منصة نتفلكس العالمية الجمهور، بتصنيف فيلم عروستي» الذي يخوض بطولته الفنانة جميلة عوض والفنان أحمد حاتم، سعودي الجنسية، ورجح البعض ذلك بأن هذا الأمر يعود الموزع «نقرو» قام بشراء العمل من المنتج إيهاب السرجاني، وعلى هذا الأساس صنفت المنصة فيلم عروستي تحت بند الأعمال السعودية.