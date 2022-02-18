يسرا الأقل حِدة بلجنة التحكيم.. تفاصيل الفقرة الثانية من برنامج «الدوم» الحلقة الأولى

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دوت الخليج يرصد آراء لحنة التحكيم الخاصة بموهبة التمثيل في الحلقة الثانية من برنامج الدوم

النجمة يسرا في لجنة تحكيم برنامج الدوم

تتوسط النجمة يسرا لجنة تحكيم برنامج الدوم للمواهب التمثيلية، بين المخرج مروان حامد، الفنان عمرو يوسف، لتعطي تعليقاتها القوية لكل المواهب، ومن بينها التي قالتها لفتاة قدمت شخصية راقصة شرقية، حيث قالت لها:"أنتي نجشة نجاشة"، بينما قالت لأخرى قدمت أحد المشاهد المسرحية باللغة العربية الفصحى، وقالت لها:"أنتي داخلة في التقيل قوي"، ولكن يسرا كما شجعت العديد منهم وأعطتهم صوتها ليكملوا مسيرتهم في البرنامج، أيضًا رفضت البعض لضعف موهبتهم وقبولهم على المسرح، وزادت من حماسهم للعمل على مواهبهم للتقديم السنة القادمة في النسخة الثانية لبرنامج الدوم.

المخرج مروان حامد في لجنة التحكيم للمواهب التمثيلية

كان مروان حامد هو أكثر أعضاء لجنة التحكيم حدة وصرامة، حيث أنه كان في ممنتهى الجدية، ولم يوضح رفضه أو قبوله للموهبة التي أمامه إلا عندما ينهي فقرته تمامًا، وكانت عدد المواهب التي رفض أطائها صوته أكثر من الللواتي أطاها صوته ليراهم في باقي حلقات البرنامج، كما نصح أحدهم بالتدقيق في إختياراته، وعدم تقديم ما لا يناسبه، عندما قدم شاب شخصية طفل ذو 10 سنوات، ولكنه أيضًا ضحك على بعض الأدوار الفكاهية التي قدمها شباب آخر بشكل متقن، وأعطاهم صوته ليونمون من مواهبهم من خلال البرنامج.

عمرو يوسف إلى جانب يسرا في برنامج الدوم

كان الفنان عمرو يوسف من بين أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة، الذين يقيمون المواهب التمثيلية في برنامج الدوم، وكان أكثر أضاء اللجنة ممازحة للشباب الصاعد على المسرح، حيث قال لأحد الشباب لمجرد صعوده:"اسمك ايه ورقم بطاقتك"، وكان يدعم معظم المواهب باطائهم صوته، ولكنه أيضًا رفض البعض لضعفهم أو عدم تقديم المناسب لهم، ولكنه طلب منهم العمل أكثر على مواهبهم ليقدمون في النسخ القادمة من برنامج الدوم خلال السنوات الآتية.

وكان قد صرح عمرو يوسف في بداية البرنامج: «الدقيقة الواحدة بتسمح الفرصة للمتسابق للقبول، ودا بيخلي مخرج كبير يحس إن المتسابق صادق ولا لا»