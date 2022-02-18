/680062/مواقف-للجان-التحكيم-لميس-الحديدي-ونجوى-إبراهيم-وجاسمين-زكي-في-بداية-حياتهم-فيديو

حكى كل من لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وجاسمين زكي مواقف حدثت معهم في بداية حياتهم الاعلامية وذلك خللا الحلقة الاولى لبرنامج الدوم.

دوت الخليج

في البداية تذكرت الإعلامية نجوى إبراهيم، تفاصيل ظهورها الإعلامى الأول، موضحة أنها أخذت وقتا طويلا مع لجنة التحكيم المكونة حينها من 4 أفراد، ولكنها كانت عازمة على النجاح.

من جانبها قالت الاعلامية لميس الحديد:” في دقايق حاسمة معايا.. منها الدقايق اللي اقنعت فيها الدكتور هيكل من اجل عمل حوار”.

مواقف للجان التحكيم "لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وجاسمين زكي" في بداية حياتهم

فيما قالت الاعلامية جاسمين :” انا بالنسبالي كل دقيقه بالنسبالي امتحان سواء كنت فيه عالمسرح او بعمل حوار.. لانه من يشاهدنا يقومون بتقيمنا.. فكل دقيقه بالنسبالي بحس اني في الامتحان”.

تفاصيل برنامج الدوم

تمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.