/680063/رئيس-الجامعة-البريطانية-كنت-فى-انتظار-الفرصة-الصح-للعودة-إلى-مصر-وتطوير-التعليم

قال الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، انه كان قى انتظار الفرصة المناسبة للرجوع لوطنه مصر وتنفيذ فكره فى تطوير التعليم ليصبح متوافقا مع متطلبات سوق العمل.

دوت الخليج

دعم ممثلى الدولة المصرية للدكتور محمد لطفى:

وأكد الدكتور محمد لطفى، عبر لقائه على برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة اكسترا نيوز ، على دعم وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم وفريدة خميس رئيسة مجلس أمناء الجامعة له فى قرار عودته الى مصر ،مؤكدا علىً انه شعر وسط مجلس أمناء الجامعة البريطانية المكون من الدكتور مجدى يعقوب ومصطفى الفقى وفاروق الباز والسفير عمرو موسى ونخبة من الشخصيات الهامة فى مصر وبريطانيا انه وسط أهله .

واستشهد الدكتور محمد لطفى بالحديث السابق لمؤسس الجامعة ورجل الصناعة الراحل فريد خميس عندما قال ان الجامعة هى احسن مصنع قام بيه فى حياته، وذلك لانه مصنع لبناء الإنسان المصري

مراسم تنصيب الدكتور محمد لطفى رئيسا للجامعة البريطانية:

كشف الدكتور محمد لطفى عن مراسم تنصيبه رئيسا للجامعة البريطانية، مشيرا إلى ان تقاليد تنصيب رئيس الجامعة البريطانية قريب جدا لتقليد تنصيب رئيس الجامعة فى بريطانيا، مؤكدا على امير بريطانيا الأمير تشارلز كان يأمل أن يكون حاضرا فى الحفل ولكنه أرسل رسالة تهنئة للدكتور محمد لطفى.

الجامعة البريطانية فى مصر:

وجدير بالذكر ان الدكتور محمد لطفى كان قد تولى منصبه كخامس رئيس للجامعة البريطانية في مصر فى سبتمبر ٢٠٢١، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية ودرجة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة الإسكندرية، وواحداً من أهم أساتذة تدويل التعليم العالي ، وتطوير تطبيقات الشركات الإستراتيجية وخدمة المجتمع محلياً.