/680067/عمر-كمال-وحسن-شاكوش-رحلة-بين-الخلافات-والأحضان

يُعد مطربي المهرجانات بشكل عام، أكثر نجوم الفن المنتشر خلافاتهم وأزماتهم على الساحة الفنية، ولكن سرعان ما تتحول تلك الخلافات لأحضان وأعمال فنية وحفلات تجمعهما، مما يزيد من غضب السوشيال ميديا لاعتقادهم بأنهم يسخرون منهم بخلافتهم من أجل ركوب «الترند».

دوت الخليج يرصد قصة خلاف عمر كمال مع حسن شاكوش وكيف تحول

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان عمر كمال وحسن نجوم، فهما صديقان نشأ سويا، وذاع صيتهم معا وشهدا تألقهم ونجحاتهم سويا، ولكن تطورت في وسط تلك العلاقة نشب بينهم خلاف قوي شهدته الساحة الفنية في عام 2020.

نجاح عمر كمال وحسن شاكوش في بنت الجيران

قدم حسن شاكوش بالتعاون مع عمر كمال، عمل غنائي سويا كعادتهم بعنوان «بنت الجيران»، والتي حققت ما يقرب من 95 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب فى أقل من 3 أشهر.

حسن شاكوش يخون عمر كمال

في فبراير 2020، نشب خلاف قوي بين عمر كمال وحسن شاكوش، وذلك بسبب ظهور حسن شاكوش كبطل وحيد لأغنية «بنت الجيران»، الذي جمعت الثنائي وحققا معا نجاحا ساحقا، وهو ما دفع عمر كمال للإعلان عن تجاهل شاكوش له.

ومن جانبه ردت حسن شاكوش، بات الأغنية ليست لعمر كمال، كما أنه ليس له حقوق مادية فيها، فهو شاركه الغناء بناء على طلبه فقط، ولكنه ليس من أبطال الأغنية، وانتهى هذا الخلاف في ذلك الوقت بتدخل نجم الجيل الفنان تامر حسني.

عمر كمال وحسن شاكوش في حفلات غنائية

وبدأت صداقة عمر كمال وحسن شاكوش تتجدد مرة أخرى بالتعاون مع في عدد من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها، في جميع أنحاء العالم، قطر ودبي وغيرها.

عمر كمال يهاجم حسن شاكوش بعد قرار وقفه من قبل النقابة

وبعد قرار وقف حسن شاكوش من قبل نقابة المهن الموسيقية الذي أصدر منذ شهور قليلة بمنع 19 من زملاؤه مؤدي المهرجانات، قال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية “تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": “"أنا أولا نص أعمالي أغاني ونصها مهرجانات، وأنا عندي حل للخناقة دي كلها، قرار الأستاذ هاني شاكر فيه جزء كبير صح وأنا معاه قلبا وقالبا، لأنه بجد في ناس بتوع مهرجانات بيقولوا كلام مينفعش يتقال خالص، وأنا كعمر بتأذي منه، والفئة دي فعلا لازم تتمنع، أنا بقول ده إزاي يتقال، لأنها شتايم علني وعيني عينك، النوع ده لازم يتمنع”.

هذا الأمر جعل أزمة عمر كمال وحسن شاكوش تتفاقم مرة أخرى ولكن سرعان مع حلها عمر كمال بمشاركته في حفلات مختلفة.

حفلات عمر كمال مع حسن شاكوش

آحيا حسن شاكوش حفل غنائي جديد بدولة قطر، وذلك في يوم 12 ديسمبر الماضي، على المسرح المكشوف في الساعة الثامنة مساء مع عمر كمال وعدد من نجوم الفن.

وشارك عمر كمال جمهوره صور برفقة حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفبديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهر خلالهم وهما بداخل الطائرة متوجهان إلى قطر استعدادًا للحفل.

كما يستعد مطربي المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش وزميله الفنان عمر كمال، لإحياء حفل غنائي جديد، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بداية من يوم 10فبراير حتى 4 مارس المقبل.

وكانت آخر ما حدث بين عمر كمال هو استقباله لمطرب المهرجان حسن شاكوش، في الولايات المتحدة الأمريكية بالاحضان، مروجا لحفلهما الذي من المقرر أن يطلقاه سويا خلال الفترة المقبلة، إذ كتب معلقا على فيديو يجمعه بحسن شاكوش: «حسن شاكوش نور أمريكا، وان شاءالله نعمل حفلات ناجحه».