سفير القاهرة لدى برلين يناقش زيادة نشاط الشركات الألمانية فى مصر

جدة - نرمين السيد - استضاف أعضاء مؤسسة NUMOV الألمانية المعنية بتعزيز التعاون الاقتصادى بين ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس، خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية فى برلين، فى إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.





وأشار السفير خالد جلال خلال الاجتماع إلى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا سياسيًا واقتصاديًا، وعرض جهود الإصلاح والتحديث الاقتصادى فى مصر والمؤشرات الاقتصادية الكلية وتطوير التشريعيات الخاصة بالاستثمار بما يتيح فرصًا واسعة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية الثنائية.

كما تناول السفير المصرى بشكل مفصل التطورات الإيجابية والفرص الاستثمارية فى القطاعات والمشروعات القومية، ولاسيما إنشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا بالتقدم السريع المحرز فى إنشائها، وكذلك تطوير البنية التحتية وهو ما انعكس فى تقدم مصر فى المؤشرات الدولية للطرق والبنية التحتية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى ظل تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى مصر ورقمنة الخدمات الحكومية بما يعزز من مناخ الأعمال.

كما نوه السفير خالد جلال لخطط مصر للتحول لمركز إقليمى لنقل وتداول الطاقة والفرص الاستثمارية غير المحدودة فى هذا قطاع، سواء النفط والغاز فى ظل الإمكانات المصرية الكبيرة من الغاز الطبيعى وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة، أو الطاقة المتجددة وفرص تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين وتصديره لألمانيا وأوروبا فى إطار استراتيجيتى الهيدروجين الألمانية والأوروبية.

واستعرض السفير خالد جلال المقومات والحوافز الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن النفاذ للأسواق الرئيسية من خلال شبكة اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التى ترتبط بها مصر ولاسيما السوق الأفريقى على ضوء دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا حيز النفاذ.

وقد تم الاتفاق على قيام السفارة المصرية فى برلين بتنظيم زيارة لأعضاء المؤسسة لمصر تمتد أسبوعاً إعتباراً من 20 مارس 2022، وذلك حتى يتسنى لقاء المسؤولين المعنيين، علاوة على القيام بزيارات ميدانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.