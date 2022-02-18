قطع المياه عن البدرشين بالجيزة 8 ساعات اليوم بسبب الصيانة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة إلى الساعة 4 صباح السبت الموافق 19/ 2 / 2022، وذلك للبدء فى تنفيذ أعمال العمرة السنوية بالخزانات الأرضية "خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة"، بمحطة مياه البدرشين.

ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف للالتزام بالجدول الزمنى المحدد، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ونوهت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.