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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2022 وحتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يسود حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد طقس غير مستقر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية، مع سقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على عدد من المناطق وذلك وفق البيان الصادر عن الهيئة خلال الساعات المقبلة.

الارصاد تعلن حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار وتحذر من أجواء شديدة البرودة:-

جاء في بيان الهيئة بأنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار اعتباراً من مساء الجمعة، تكون مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح ويمكن معرفة خريطة سقوط الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة من خلال البيان التالي الصادر عن الهيئة خلال اليوم الجمعة الموافق 18 فبراير 2022:-

ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي السبت والأحد المقبلين، على ان تنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق 21 فبراير 2022 ويمكن معرفة تفاصيل حالة الطقس خلال يومي السبت والأحد من خلال البيان التالي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية:-

وأكدت هيئة الارصاد الجوية على أن حالة عدم الاستقرار التي سوف تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع، ليست أخر موجه من موجات عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد، بل سيكون هناك موجات سوف يتم الاعلان عنها في حينها.

وشددت هيئة الارصاد الجوية على كافة السائقين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة خاصة أثناء هطول الأمطار، واتباع كافة الارشادات الصادرة عن الادارة العامة للمرور، وأن يكون هناك مسافة كافية بين السيارات على الطريق، كما طالبت السادة المسئولين عن المحافظة التي سوف تشهد سقوط أمطار بضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار.