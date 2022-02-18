جدة - نرمين السيد - ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 582 مسجدًا، منها 495 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و87 مسجدًا صيانة وترميمًا. والمساجد المقرر افتتاحها هى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الدقهلية حسن عمر – القبلية - المطرية مديرية أوقاف الأقصر أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا آل يعقوب – زرنيخ - اسنا مديرية أوقاف الفيوم على عبد الرازق – المظاطلى – طامية أول السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان مديرية أوقاف البحيرة الكبير قرية أبو النور - النوبارية مديرية أوقاف البحر الأحمر الزهراء- مدينة القصير مديرية أوقاف المنوفية الفتح – الماى – شبين الكوم التوبة – البتانون – شبين الكوم ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف الفيوم شهداء – عنك - الغرق مديرية أوقاف أسيوط ماهر العقيلى – قرية أولاد سراج – مركز الفتح مديرية أوقاف السويس النور – الفرز – حى السويس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 15 مسجدا اليوم فى المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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