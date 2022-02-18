لقاء السيسى برئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء بلجيكا يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات على رأسها لقاء الرئيس السيسى برئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء بلجيكا خلال زيارته إلى بروكسل.

فمن جانبها، قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "السيسى يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية التعاون فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. الرئيس: مهتمون بتطوير وتعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.. ديرلاين: القاهرة مركز ثقل المنطقة وشريك استراتيجى مهم".

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعا أمس مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبى، وحرصها على التواصل المنتظم معه فى ظل كون مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبى، مؤكدة رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

ورحب الرئيس باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معربا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية ومؤكدا الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبى، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، أخذا فى الاعتبار تشارك الجانبين فى الجوار الإقليمى المتوسطى، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخيا من تأثير مهم فى مد جسور التواصل الحضارى والثقافى والتجارى والسياسى بين مصر والقارة الأوروبية، معبرا عن تطلعه لتعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية فى الاستقرار والرخاء، وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، خصوصا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والتحول الأخضر، وذلك فى ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ العام الجارى، بالإضافة إلى التعاون فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والفكر المتطرف والإرهاب، كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن أهم وأبرز القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك فى منطقة المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على الأهمية الكبيرة التى يوليها الاتحاد الأوروبـى لـدور مصر المهم والمحـورى الذى يحقق التوازن تجاه جميع القضايا الإقليمية.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "خلال لقائه رئيس وزراء بلجيكا.. الرئيس: نمتلك بنية أساسية متطورة تتيح التعاون والشراكة الفعالة فى الطاقة.. «دی کرو» يشيد بما حققته مصر فى التنمية والمشروعات القومية وتمكين المرأة".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة الى المشاركة فى القمة الأفريقية – الأوروبية الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية فى الاستقرار والرخاء.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه إلى قيام القمة بتطوير علاقات الشراكة بين أوروبا وأفريقيا وذلك امتدادا للدور المصرى التاريخى فى وضع أسس هذه الشراكة من خلال استضافة القاهرة للقمة الأولى بين الجانبين عام 2000.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس بمدينة بروكسل، حيث عقد مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا «ألكسندر دى كرو»، وذلك بحضور وفدى البلدين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس وزراء بلجيكا رحب بالرئيس فى أول زيارة له إلى بروكسل، وكذلك بمشاركته فى القمة الأفريقية الأوروبية السادسة بهدف تكثيف الجهود المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى، وعلى صعيد العلاقات الثنائية، حرص «دى كرو» على الإشادة بما حققته مصر فى مجال التنمية، والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما أسهم فى تحفيز الشركات البلجيكية على العمل فى مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب لرئيس الوزراء البلجيكى عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة تطوير وإدارة الموانئ واللوجستيات والطاقة النظيفة والمتجددة، والتحول الاخضر على خلفية التطور الكبير الذى تشهده مصر فى هذا القطاع المتزايد الاهمية على المستوى الدولى وكذلك لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ بنهاية العام الحالى، وأوضح الرئيس أن مصر أصبح لديها بنية أساسية متطورة ومكتملة العناصر على أعلى مستوى تم تشييدها خلال السنوات السبع الماضية تتيح التعاون والشراكة الفعالة فى مجال الطاقة بأنواعها سواء من حيث الانتاج او الربط والتوزيع لدول الجوار الإقليمى ومنها أوروبا.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكى حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وبلجيكا وتشجيع الشركات البلجيكية على زيادة العمل فى مصر، فضلا عن مواصلة تطوير العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص «دی کرو» على الاطلاع رؤية وتقدير الرئيس تجاه القضايا السياسية فى منطقة شرق المتوسط والقارة الأفريقية والشرق الاوسط. كما اشاد رئيس وزراء بلجيكا بجهود مصر اللافتة بقيادة الرئيس فى مجال مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مبادئ حرية العقيدة والتسامح وتقبل الآخر، فضلا عن جهود تمكين المرأة، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "وزير الدفاع يشهد المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة «سيناء- 6».

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى المشترك ذى مستويين «سيناء 6» والذى تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر عدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.. تضمنت المرحلتان إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات والتقارير للقادة من مختلف التخصصات وفقا للمنظومة المتكاملة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة بما يضمن تنفيذ المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار، عكست مدى الجاهزية والاستعداد العالى لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل ما يسهم فى تطوير الفكر الاستراتيجى وتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.. وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

من جانبها قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "مدبولى خلال استعراض تطوير المنظومة مع شوقى: «مصر السيسى، وضعت التعليم كإحدى أولويات التنمية 1.8 مليار جنيه.. لسد العجز فى المدرسين".

أعلن د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه قبل الماضى على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز فى المدرسين.

قال مدبولى خلال اجتماعه مع د.طارق شوقى، وزير التربية والتعليم إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى عملت على وضع التعليم كإحدى أولويات التنمية، التى تركز على بناء شخصية الإنسان المصرى.

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "التعليم تطمئن الطلاب لا صحة لتحديد طريقة أداء امتحانات الثانوية العامة الإعلان عن التفاصيل الشاملة عقب العودة للمدارس".

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار رسمى يحدد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسی 2022/2021، على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى.

أكد المركز الإعلامى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى أكدت أنه سيعقد مؤتمر صحفى عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى، للإعلان بشكل رسمى عن كافة تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2022/2021، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، يواصل طلاب شهادة الثانوية العامة، التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، حيث يستمر تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتى 24 فبراير الجارى، وسيتم عقد امتحانات الثانوية العامة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2021، حيث تعقد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2021، بداية من السبت الموافق 11 يونيو 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثانى اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 المقبل.

وذكرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان" «القطاع الخاص»: توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 يحقق معيشة لائقة للعمال".

ثمنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه مع بداية السنة المالية المقبلة مؤكدة أنها رؤية سليمة تنظر إلى الأجور باعتبارها مصدر الدخل الأساسى لقطاع عريض من المجتمع وأنها الضامن لتحقيق المستويات المعيشية الكريمة واللائقة لقطاع العمال إذ أنهم ضمن الفئة الأولى بالحماية الاجتماعية.

وطالب «خليفة» المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط بضرورة إصدار تقرير بأسماء المنشآت التى تم استثناؤها من تطبيقات الحد الأدنى للأجور بحسب نص المادة الثانية من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الذى جرى إصداره بالقرار فى 13 سبتمبر رقم 57 لسنة 2021 خصوصا أن المهلة التى منحها المجلس لتقديم شكاوى المنشآت المتعثرة متضمنة المستندات الثبوتية الدالة على التعثر فى 15 فبراير الجارى قد انتهت.

وفى صحيفة الشروق قالت تحت عنوان "وزير الصحة يبحث مع مدير أسترازينيكا نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات".

بحث وزير التعليم العالى، والقائم بأعمال وزير الصحة، مع المدير الإقليمى لشركة استرازينيكا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بيلين انسيسو، وعدد من مسؤولى الشركة، مساء أمس الأول، تعزيز أوجه التعاون فى القطاع الصحى، ونقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال.

وناقش الاجتماع، فرص توسيع التعاون بین شرکتی «فاكسيرا» و«استرازينيكا» فى مجال نقل تكنولوجيا تصنيع مختلف أنواع اللقاحات، حيث تم تناول عرض مفصل حول شركة «فاكسيرا» من حيث الإمكانيات وخطوط الإنتاج والموارد والخبرات التى تمتلكها الشركة فى مجال تصنيع الأمـصـال والـلـقـاحـات بالتعاون مع مختلف الجهات والشركات العالمية.

وأوضح المتحدث الـرسـمـى لـوزارة الصحة حسام عبدالغفار، أن الوزير نـاقـش مـع مـسـئـولی «اسـتـرازيـنيكا» الأبحاث والدراسات التى تجريها الشركة فى مجال تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، إذ أشاد فى هذا الصدد بالتعاون المثمر بين مصر وشركة «استرازينيكا» فى توفير لقاح كورونا على مدار الفترة الماضية، فضلا عن التعاون فى تنفيذ مبادرات الصحة العامة.

وأضاف عبدالغفار، أن الاجتماع تناول مناقشة مقترح التعاون بين وزارة الصحة وشركة «استرازينيكا» فى إطار مبادرة «الشراكة من أجل نظام صحی مرن»، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، والمنتدى الاقتصادى العالمى، من خلال إجراء تقييمات ومراجعات تهدف إلى اسـتدامـة النظام الصحى وتدعـيـم مـرونـتـه، وتـقـديـم تـوصـيـات سياسية قابلة للتنفيذ.

وقالت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان "الحكومة تواجه المتعدين على الأراضى الزراعية بإلغاء الدعم ومصادرة المبنى.. إعداد قانون يعتبر المخالفة «مخلة بالشرف».

أكد الدكتور مصطفى مدبولی، رئيس مجلس الوزراء، التعامل بكل حسم لإيقاف ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، من خلال التعامل بقرارات فورية تتمثل فى الإزالة الفورية لأى تعد جديد، وكذا إلغاء كل صـور الدعم لكل متعد، بخلاف القانون الذى يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مخلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مغلظة.

وقال «مدبولي»، فى تصريحات خلال ترؤسـه اجـتـمـاع مجلس المحافظين، أمس، بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحكومة لديها تقارير تؤكد عودة بعـض الـتـعـديـات على الأراضـى الزراعية مرة أخرى، رغم العديد من حملات الإزالة، لافتا إلى أن الدولة استثمرت فى منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الاستفادة من هذه المنظومة والتعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها.

وأوضح أن كل محافظة لديها وحدة لرصد التغيرات المكانية، تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية التى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية بصور محدثة موجها بضرورة التحرك الفورى لكل محافظ يوميا لمواجهة أى مـخالـفـة تـعـد يـتـم رصـدهـا، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومى يطالعه مع بداية يوم عمله يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر المنظومة.

وأشار إلى توقيعه على قرار بشأن تشكيل اللجان التى اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشددا على أن أعضاء اللجان المشكلة سيتحملون المسؤولية، وأى تقاعس من أى مسؤول ستتم محاسبته، منوها بالإجراءات الواجب على المحافظين اتخاذها عقب رصد أى مخالفة بناء على الأراضـى الزراعية، بداية من الإزالة الفورية المخالفة وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية.