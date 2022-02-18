«نن العين».. بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلاد نجلها السعودي «صور»

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حرصت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على الاحتفال بمناسبة ذكرى ميلاد نجلها من زوجها السعودي السابق، متمنية له دوام السعادة والنجاح.

دوت الخليج يرصد احتفال الإعلامية بسمة وهبة بعيد ميلاد نجلها.

بسمة وهبة تهنئ نجلها بذكرى ميلاده

شاركت بسمة جمهورها صورة تجمعها بابنها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والتي أخفت فيها وجهه وعلقت عليها قائلة: "الله يديني العمر لأشوف أولادك يالغالي، كل سنة وأنت طيب يا نن العين من جوا وروح القلب يا طيب القلب.

بسمة وهبة تدعم حمو بيكا

على الصعيد الآخر، شنت بسمة وهبة هجومًا واسعًا على الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد قرار منعه مؤدي المهرجانات حمو بيكا من الغناء، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لأزمة صحية.

وقالت بسمة وهبة خلال برنامجهت «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة المحور: «حمو بيكا في ابتلاء صعب والتنمر عليه حرام، والمفروض فيه إحساس ولست أدافع عنه كمطرب ولكني أقترح دراسة حالته الإنسانية، وإيجاد الحل لها يا أستاذ هاني».

وأردفت: «كلنا عايزين مصلحة الفن المصري، ولكن منع مطرب مثل حمو بيكا يعاني من مرض خطير، وويتطلب حقنة ب 130 ألف جنيه كل 3 أشهر حرام، وفين روح الفنان يا أستاذ هاني وفين الإنسانية؟».

واختتمت بسمة وهبة حديثها قائلة: «أرجو منك أن تسامح حمو بيكا وتسمحله يغني، ويحصل على التصريح ويرجع تاني ولكن بضوابط، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأنت جبتلي جلطة على الهواء مباشرة، أما كنت ضد منع المهرجانات وتشجيع الراب، وهو كله كلمات جنسية ومسيئة».

هذا وقد أثارت بسمة وهبة الجدل بتعليقها على أزمة النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب و حسام حبيب قائلة: "الناس تقول رأيها لكن ليه ينصبوا أنفسهم حكماء، ما شهدناه يعد جريمة جديدة من جرائم السوشيال ميديا وحلقة جديدة من كوارثها التي أصبحت مثل القاتل المتسلسل ينهي حياة شخص بالشائعات أو بالتدخل أو بممارسة لعبة الوصايا والتحكم في حياة الناس، هناك فرق ما بين أقول رأي في فنان وفرق من أن الناس تجعل نفسها قضاة".

تعليق بسمة وهبة على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

و قالت ببرنامجها «90 دقيقة»: "فوجئت الفجر بانتشار خبر عودة شيرين وحسام، وبالنسبة لي فرحت جدًا وده الطبيعي.. فطرتنا أننا نفرح لفرح الناس ونزعل على زعل الناس، ونفرح بعمار البيوت مش بخرابها، بتمنى رجوع شيرين وحسام لأني عارفة ومتأكدة أنهم بيحبوا بعض جدًا".

واسطردت: "مهما حصل من أخطاء البني آدمين لازم تتنازل عشان العشرة والمحبة، شيرين الإنسانة قبل المطربة، واللي زيها بيغفروا ويسامحوا ويتناسوا الأخطاء فهي بنت بلد وجدعة.. نعلم جيدًا أن العلاج النفسي له آثار جانبية، وهو ما أعتقد أن يكون قد جعل انفعالات شيرين أكثر من الطبيعية".

وأضافت: "نتيجة التعب النفسي ورد الفعل المضاعف لديها خرج