تعيينات ووثائق تأمين تكافلى.. حصاد القوى العاملة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما بحث سبل التعاون المشترك مع سفارة الكويت لتسهيل تنقل العمالة بين الدولتين، وتعيين 6141 شاب منهم 40 " قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وبدء التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بالقوى العاملة بسوهاج، وبدء مقابلات ملتقى التوظيف لـ 225 شابا وفتاة للعمل بفرع شركة للمواد الغذائية وملتقى توظيف "قادرون باختلاف" يوفر 152 فرصة عمل فى بورسعيد، وتحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تعكف حاليا على تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة تمهيدا لاطلاقها بالقرى والنجوع بالمحافظات، وذلك على مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلى، والمحمول، والدش، مشيرا إلى أنه بذلك يصبح وحدات التدريب المتنقلة 32 وحدة تغطى جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية بدون أى مقابل فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلا عن زيادة 3 وحدات تدريب ثابتة فى محافظتى قنا وأسوان لتصبح 10 وحدات ثابتة، ويتم التدريب فيها على 49 مهنة فى المراكز الثابتة.

وقال وزير القوى العاملة: إن وحدات التدريب المتنقلة يأتى فى إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهنى، فى إطار مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع مصر، والتى تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التى يحتاجونها بالشكل الذى يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب فى مصر، لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل.

وسلم وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 12 ألفا و966 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات بشركة أوراسكوم تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" بحضور مدحت الغمراوى مدير المديرية، وأحمد نظمى وكيل المديرية، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير فى مستهل كلمته: إن ما تقوم به وزارة القوى العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، يأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة فى هذا الخصوص.

ولفت الوزير إلى أن تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة لن يتأتى إلا من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة من خلال الحصر والتسجيل الذى تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات على أرض الواقع فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال، لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم فى إطار من التعاون بين كل الجهات.

وأوضح "سعفان" أن العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل لذا وجب على الدولة المصرية تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، مؤكدا أهمية الالتزام بمفهوم السلامة والصحة المهنية باعتبارها سلوك وليست قوانين جافة، فهى فى المقام الأول حماية العامل والمنشأة، وأى مخاطر تحدث فى أثناء العمل تؤثر على الموارد البشرية وممتلكات الشركة.

ووجه الوزير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة بالقيام بجولة أسبوعية على المنشآت وتقديم ندوات توعية حول مفهوم السلامة، وأهمية ارتداء مهمات الوقاية ومخاطر عدم الالتزام بها، مؤكدا أن تلك المخاطر التى يتعرض لها العامل أثناء العمل أصبحت هذه الوثيقة أمر أساسى وحماية ضرورية للعامل.

كما شدد وزير القوى العاملة، على أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية واقتصادية وتكنولوجية فى تاريخ الدولة المصرية، مؤكدا أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره، ويعتبر نقلة نوعية فى الأداء الإدارى للدولة، ويعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، ويأتى تنفيذه تزامنا مع ميلاد "الجمهورية الجديدة" التى تتطلب تضافر جهود الدولة المصرية بما يساهم فى تنفيذ مثل تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، تساهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمى، باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد فى ميكنة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بقيادات الوزارة بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك برفقة كبار مسؤولى الوزارة الذين سيتولون استلام مقر الوزارة الجديد، وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.

وقام الوزير بتفقد المبنى ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التى تمت به ومنافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين بالوزارة وتقسيم الإدارات بمقر الوزارة، وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.

والتقى وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة، أسامة العبيد وزير مفوض والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت،والسكرتير الثانى محمد الحصان القنصل العام، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين سفارة دولة الكويت والوزارة بشأن تذليل وتسهيل كل العقبات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر لدولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية لعمليات السفر بين الدولتين.

ورحب وزير القوى العاملة، بالوفد مؤكدا عمق العلاقات المصرية الكويتية على مر الأزمان، وما يزيد هذا التأكيد هو تواجد العمالة المصرية بكثرة على الأراضى الكويتية لدفع عجلات الإنتاج فى العديد من المشروعات الموجودة على أرض الدولة الشقيقة.

واقترح الوزير وضع آليات تنظيمية جديدة لتسهيل عمليات التسفير للمصريين وإنهاء الإجراءات المقدمة من قبل السفارة الكويتية فى مصر، لتسهيل تلك الإجراءات فى ظل التعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة والسفارة.

وقدم القائم بأعمال سفارة دولة الكويت، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين مصر والكويت على جميع الأصعدة، وإلى حرص دولته على التسهيل على العمالة المصرية وحمايتها داخل البلاد من خلال عقود عمل موثقة ومعتمدة توفر لهم جميع الحقوق.

وعلى مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بدأت مديرية القوى العاملة بسوهاج، قبول طلبات التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا وعلى 3 أقسام، وذلك لمدة 10 أيام.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة مشيرا إلى أن قبول طلبات التدريب سيتم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر ديوان المديرية بشارع أسيوط - سوهاج، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومى الأربعاء والخميس 23، 24 فبراير الجارى.

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع للمديرية على ثلاثة أقسام هى: المطبخ، والأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلى وخدمة الغرف، لافتا إلى أن الجانب العملى يمثل 80% والنظرى يمثل 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.

وقال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية: أن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، لمدة ستة أسابيع منها، أربعة أسابيع فى مركز التدريب بالكوثر المجهز بأحدث المعدات الفندقية وأسبوعين فى هيلتون الأقصر، مشيرا إلى أنه يشترط فى المتقدم: الحصول على مؤهل عالى أو متوسط، حسن المظهر، اجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

كما أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فض إضراب 1245 عاملا بالشركة العربية للغزل والنسيج، وهى إحدى الشركات المساهمة والتى تخضع للقانون 159 لسنة 81، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية استمرت قرابة الأسبوع بمقر الشركة مع اللجنة النقابية للعمال وإدارة الشركة ومدير إدارة الرعاية بمكتب عمل المنتزة، وتم إعادة فتح الشركة مرة أخرى، وعودة العمال لعملهم.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة، أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.

وعقدت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، مقابلات ملتقى توظيف بحضور 225 شابا وفتاة بمختلف المهن والتخصصات تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فى مجال التشغيل والتدريب فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وافتتح السيد السنجابى مدير المديرية ملتقى التوظيف بحضور مصطفى الجندى مسؤول التنظيم والموارد البشرية بشركة أولاد رجب، مشيدا بإقبال الشباب فى ملتقى التوظيف ورغبتهم فى الحصول على وظيفة مناسبة ومشاركتهم فى الاستثمار بمحافظة بورسعيد قاطرة التنمية.

كما نظمت مديرية القوى العاملة ندوة توعوية، وملتقى توظيف ذوى القدرات الخاصة، حيث قدمت 11 شركة 152 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسئولى الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتى تقدم لها 100 من راغبى العمل من ذوى القدرات.

وقامت اللجنة برئاسة مدير المديرية بإتاحة فرص العمل وتوقيع العقد واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين فى العمل بالمتلقى وبلغ عدد العقود التى وقعت 100 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان فى احتفالية قريبا، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعلى جانب آخر، عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بمديرية القوى العاملة ببنى سويف ندوة تحت عنوان: "الصحة الإنجابية من الناحية الدينية والصحية" بمصنع كريستال للملابس الجاهزة شرق النيل بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، ومنطقة وعظ بنى سويف الأزهرية، ومديرية الصحة والسكان.

وتهدف الندوة إلى توضيح دور المرأة ومكانتها فى الدين الإسلامى مقارنة بما قبل الإسلام، وأهمية تنظيم الأسرة فى إنشاء جيل سليم، وجهود الدولة فى توفير منظومة صحية تليق بالمواطن المصرى، وذلك من أجل نشر الوعى للحفاظ على نسيج المجتمع والمتمثل فى الأسرة لأنها النواة الأولى فى تربية الأجيال وبناء الوعى بتنظيم الأسرة من منظور دينى وأهمية التنظيم لصحة الام والطفل.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 6141 شاب منهم 40 " قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، وأسيوط، وبنى سويف، ودمياط، والوادى الجديد، والجيزة، بلغت مليون و8 آلاف و321 جنيه، والتفتيش على 2693 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 4543 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4543 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل،أعلن وزير القوى العاملة،، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 68 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 83 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 237 ألفا و295 دولارا،أى ما يعادل 3 ملايين و713 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث ألغت القيود على الطاقة الاستيعابية وأصدرت إجراءات احترازية مناسبة للوقاية من كورونا تمثلت فى إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات فى الإمارات بمختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجارى.

وتلقى وزير القوى العاملة تقرير آخر عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة أن التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى، تعميم مهم حول الإجراءات المتعلقة بـ الركاب القادمين إلى لبنان اعتبارا من 15 فبراير الجارى، يؤكد ضرورة قيام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان- باستثناء الأطفال دون 13 سنة وقوات اليونيفيل-، بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الالكترونى PASS.MOPH.GOV.LB //: https والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها، تمهيدا للحصول على تصريح مرور MOPH PASS.

وأخيرا، أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب ورثة المواطن المصرى "ى.م.ح" من محافظة الإسكندرية المتوفى والذى كان يعمل بإيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس" وآليات الحصول عليها.

وقد قام الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو بالتواصل مع ورثة المتوفى وتم إرشادهم إلى الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، وآلية التقديم للحصول على هذا المعاش.