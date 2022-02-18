شعراوى يشهد توقيع اتفاق للتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية

جدة - نرمين السيد - شهد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توقيع اتفاق للتعاون بين الوزارة والهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير مشروعات (مواقف السيارات والأسواق الحضرية ووحدات الإطفاء بالمحافظات) ضمن برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".





وقع الاتفاق كل من الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية والمشرف على برنامج تطوير الريف المصرى بالوزارة واللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة.

ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوى إن الاتفاق يهدف إلى تنفيذ عدد من مشروعات الإدارة المحلية الموكلة للوزارة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى تكتسب أهمية متزايدة فى ظل ما يشهده الريف المصرى حاليا من تطورات ونقلة غير مسبوقة فى الخدمات المقدمة للمواطنين.. حيث ستتكامل مع حزمة المشروعات الأخرى التى يتم تنفيذها.

وأضاف أن عدد المشروعات التى سيتم تنفيذها تبلغ حوالى 470 مشروعا فى 49 مركزا إداريا و301 وحدة محلية قروية وذلك فى 19 محافظة، مشيرا إلى أن الريف المصرى فى الجمهورية الجديدة يلقى كل الدعم من القيادة السياسية وسيتم توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وسيتمتع بمرافق نقل مطورة ومواقف جديدة وأسواق حضرية وحديثة لتنمية التجارة الداخلية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات وتعظيم الموارد وخدمات حماية مدنية متاحة ومتوفرة وفقا للاشتراطات والأكواد المصرية فى هذا الشأن.

وأوضح أن هناك عددا من مشروعات الإدارة المحلية التى يتم تنفيذها حاليا بشكل مباشر من خلال المحافظات جنبا إلى جنب مع ما سيتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الاعتمادات المالية للهيئة مع تقديم المساعدة لحل أى معوقات بالتنسيق مع المحافظات لاستصدار الموافقات والتصاريح اللازمة للمشروعات.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن يتم الالتزام بالجداول الزمنية وتوقيتات الانتهاء من المشروعات لسرعة دخولها الخدمة، وكذا الجودة المطلوبة فى تنفيذ الأعمال مع الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية.

ومن جانبه، أعرب اللواء يسرى عبدالله عن تقديره لثقة وزارة التنمية المحلية فى الهيئة العامة للأبنية التعليمية وإسناد المشرعات لها فى مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدا أن هناك تعاونا سابقا بين الجانبين سواء فى إطار المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية أو الأعمال الإنشائية التى تقوم بها فى المحافظات.

وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم الالتزام بتنفيذ توجيهات وزير التنمية المحلية فيما يخص السلامة والصحة المهنية وكذا إعطاء أولوية فى إسناد المشروعات للمقاولين المحلين بالقرى والمراكز المستهدفة بما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء القرى.

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