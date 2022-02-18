مياه القناة ترفع درجات الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.





وأوضح عصمت فى بيان اليوم، بأنه تم تجهيز خطة انتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، وإلغاء جميع (الإجازات – الراحات) فى كافة قطاعات الشركة التشغيل والصيانة – الحملة الميكانيكية – الأمن والسلامة والصحة المهنية – الشبكات – المحطات ، على أن يتواجد رؤساء القطاعات ومديرى المناطق فى مناطق عملهم والإطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود مشاكل بالشبكات ورفع درجة استعداد الأمن والمتابعة الميدانية والخط الساخن وغرفة الطوارئ المركزية، والاطمئنان على جاهزية كافة معدات الشركة من سيارات الكسح والسيول والفاكيوم ومعدات التدخل السريع.

وأشار إلى أن شركة محافظات القناة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الامطار قبل عدة أشهر، وذلك برفع كفاءة معداتها وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات وتنفيذ خطط الطوارئ وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

وأضاف أنه تم صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى وتنفيذ نماذج محاكاة للسيول بأنحاء محافظات القناة، ذلك للتأكد من سلامة وكفاءة بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها، فضلا عن ورش الصيانة المتنقلة والمجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للصيانة الفورية للتعامل مع أى تأثيرات.