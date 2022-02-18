صحة كفر الشيخ: الكشف والعلاج لـ2657 مريضا بمستشفى الأمراض الجلدية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن مستشفى الجلدية بالمحافظة قامت بتوقيع الكشف الطبى على عدد 2657 مواطنا خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى توقيع الكشف الإقتصادى على 103 مرضى.





وأشارت وكيل وزارة الصحة فى بيان اليوم الجمعة، إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء الديكالديرم الذى يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، وصرف 30 قرار علاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق. وأضافت أنه تم صرف إعانات شهرية لعدد 57 مريضا متردد للجذام، وعمل غيار لعدد 3 حالات وقام قسم الأشعة بعمل 180 حالة بجلسات الناروباند وتم تطعيم 66 مواطنا بلقاح الكورونا.

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