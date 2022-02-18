وزراء التعليم والتخطيط والتجارة يشهدون توقيع مذكرة لدعم «قوى عاملة مصر»

جدة - نرمين السيد - مذكرة التفاهم جاءت لدعم وتنفيذ أنشطة مشروع "قوى عاملة مصر"، ووقعت بين وزارة التخطيط، ومشروع قوى عاملة مصر، والممول من ‎الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

حضر توقيع مذكرة التفاهم ليزلى ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى مصر، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وجوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومقرر مجموعة عمل بيئة الأعمال بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.

وأعرب الدكتور طارق شوقى، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا أن الحكومة، تسعى، مؤيدة ‎بدعم وإرادة سياسية غير مسبوقين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ‎نحو إصلاح کلى شامل لنظام التعليم الفنى والتدريب ‎المهنى فى مصر، ‎وذلك من خلال استراتيجية قائمة على 5 محاور ‎رئيسة، وهى: تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة؛ لضمان الجودة ‎والاعتماد فى مجالات التعليم الفنى (إتقان)، وتبنى مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء ‎أكاديمية لتدريب معلمى التعليم الفنى، ومشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى، بالإضافة إلى تغيير الصورة المجتمعية النمطية عن التعليم الفنى، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الشراكة الناجحة والفعالة بين وزارة ‎التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارات ‎ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن مجالس المهارات القطاعية هى كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال من القطاع الخاص، يتم إنشاؤها للتأكد من أن مقدمى خدمات التعليم الفنى والتدريب المهنى لخدمة قطاع صناعى معين يلبوا احتياجات أصحاب الأعمال فى هذا القطاع من الخريجين المتقنين للمهارات الفنية الملائمة، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء مجالس المهارات القطاعية هو معالجة قضايا القدرة التنافسية الدولية والاعتراف بأن المهارات الفنية فى حالة تغيير وتحديث مستمر، وتحتاج إلى التطوير على المستوى القطاعى بدلا من الاقتصاد ككل.

وأشار إلى أن المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية تتضمن توفير معلومات وتحليلات سوق العمل على أسس قطاعية، وتحديد الفجوات فى المهارات من حيث الجودة والأعداد المطلوبة من العمالة الماهرة، وتحديد المعايير المهنية (Occupational standards)، بالتعاون مع هيئة ضمان الجودة والاعتماد (اتقان) لتقييم مقدمى الخدمات التعليمية والتدريبية، بالتعاون مع مقدمى الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل.

‏‎ وأشار الوزير إلى أن ‎الوزارة تواصل العمل على تطوير مناهج كل تخصصات التعليم ‎الفنى وفقا لمنهجية الجدارات، التى تستهدف تأهيل خريج التعليم الفنى ‎للمجالات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل، ‎بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى ‎تمثل منظومة تعليمية متكاملة ‎للارتقاء بمستوى خدماته التعليمية، بحيث يواكب أفضل النظم التعليمية ‎فى العالم، مشيرا إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية يبلغ الآن 34 مدرسة ومن المستهدف أن تصل إلى 40 مدرسة فى سبتمبر القادم، إلى جانب إعداد، وتأهيل المعلمين، وفق أحدث النظم ‎والمعايير، من خلال تدريبات معتمدة، تنفذ على أيدى خبراء من داخل ‎وخارج مصر؛ لإعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات التى يحتاجها ‎سوق العمل، موضحا أنه فى هذا السياق، قامت الوزارة بتوفير عدد من مذكرات ‎التفاهم مع مشروع (قوى عاملة مصر)؛ لإنشاء ست مدارس دولية ‎للتكنولوجيا التطبيقية، فى خمس محافظات، وهى: الإسكندرية – الشرقية - الجيزة - المنيا - أسيوط.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، إن التعاون بين مشروع (قوى عاملة مصر) الممول من الوكالة ‎الأمريكية للتنمية الدولية، والوزارات، والمؤسسات المعنية فى القطاعين العام والخاص، إنما يستهدف دعم تطوير منظومة التعليم الفنى ‎والتدريب المهنى فى مصر؛ لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل ‎المتنامى، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم الفنى، وبناء القدرات، ‎والتدريب لكل من الطلاب والمعلمين والإداريين بالمدارس الفنية، ومراكز التدريب والتوظيف؛ وكذلك الشركات الخاصة وجمعيات الأعمال ‎والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح الوزير أن من أهم مستهدفات هذا ‎المشروع: تحسين جودة منظومة ‎التعليم الفنى والتدريب المهنى وملاءمته مع متطلبات سوق العمل، ‎بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير القوى العاملة، مثمنا الجهود الحثيثة والمخلصة لكل وزارات ‎وأجهزة الدولة؛ للوصول إلى درجة عالية من التنسيق مع ‎الجهات الدولية؛ لتحديد المهام المنوطة بكل منهم، تجاه ‎برامج التنمية، دون تدخل، أو ازدواجية.

‏‎ وفى ختام كلمته، قدم الدكتور طارق شوقى الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكافة ‎السادة الوزراء والمسئولين المشاركين فى هذا الحدث على دعمهم المتواصل لمبادرات الوزارة المختلفة، كما وجه الشكر والتقدير لكافة الشركاء الدوليين الداعمين لهذا ‎المشروع الهام، خاصة السفير الأمريكى بالقاهرة، وممثل الوكالة ‎الأمريكية للتنمية الدولية على ما يسهمان به من دعم، وما يقدمانه من ‎تعاون فى سبيل تعظيم أوجه التعاون فى مجالات التعليم والتنمية، كما قدم الشكر لكافة المشاركين والقائمين على تنظيم هذا الحدث المميز.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر أطلقت البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى استكمالا للبرناج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الذى أطلق عام 2016، وكان من أهم التحديات وقت تطبيق البرنامج استدامة النمو، وتعظيم القيمة الخاصة بالقطاعات الإنتاجية وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود ومواجهة الأزمات، موضحة أن البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية يركز على ثلاث قطاعات واعدة هى الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك محور يتقاطع مع الثلاث قطاعات وهو سوق العمل المصرى، مؤكدة أن مصر لديها ميزة ديموغرافية تتمثل فى ارتفاع نسبة الشباب والتى تصل إلى 60% من حجم السكان، وبالتالى فإن أفضل استثمار هو الاستثمار فى الشباب، والمهارات حتى تكون أكثر كفاءة وتتوائم مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وأضافت السعيد على الرغم من أن جميع الدول وقت الأزمات تتجه لتنفيذ برامج وخطط تخفف من تداعيات الأزمات إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى انتهزت فرصة جائحة كورونا وعكفت على تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح، مؤكدة أن القوى العاملة فى مصر هى أساس منظومة النمو، منوهة عن تحقيق مصر معدل نمو 9% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، كما حققت جميع القطاعات معدلات نمو موجبة، ولاستدامة هذا النمو نحتاج إلى الاستثمار بشكل أكبر فى الشباب والمهارات لأنهم أساس استدامة معدلات النمو.

وأشارت السعيد إلى إنشاء وحدة سياسات سوق العمل التى تنظر إلى جانبى العرض والطلب فى سوق العمل، والتخصصات التى يحتاجها هذا السوق سواء فى الوقت الحالى أو فى المستقبل وهو ما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعى والجامعى، والمهارات المطلوبة فى القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين فى الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن منصة مجالس المهارات القطاعية فى مصر هى مظلة تبدأ بمشروع قوى عاملة مصر ويدخل فيها فى نفس الإطار المؤسسى كل الشركاء من القطاع الخاص، أو شركاء التنمية المختلفين، والهدف هو الاستثمار فى المستقبل، والاستثمار فى أغلى ثروة فى مصر وهى العنصر البشرى.

ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بالعمل الجماعى الذى يضم كل قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه فى إطار مشروع قوى عاملة مصر تتعاون وزارة السياحة والآثار لإنشاء مجالس المهارات القطاعية فى مصر لسد الحاجة بين العرض والطلب ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى ضرورة توفير عمالة تتميز بقدر من الفنية والمهارات المطلوبة؛ لتغطية الفجوة بين العرض والطلب، قائلة: "إن هذه الاتفاقية تتميز بكونها مظلة تجتمع فيها الوزارات المعنية لتوفير كل احتياجاتنا من العمالة الفنية الماهرة التى يتطلبها سوق العمل".

وأعربت شريهان نجيب، معاون وزيرة التعاون الدولى، فى كلمتها، نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم والتى تهدف إلى دفع الجهود نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل على توليد فرص عمل وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات التى تعمل على تقديم خدمات مستدامة وتطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات، مؤكدة اعتزاز الحكومة المصرية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أهم الشركاء الاستراتيجيين، والتطلع لنجاحات أكبر من خلال الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق التنمية.

وأعربت ليزلى ريد عن سعادتها بالتعاون مع الحكومة المصرية بقطاعاتها المختلفة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى وأهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الشراكة نسعى لدعم سوق العمل والقدرات البشرية بشكل دائم لمواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق المرونة وسد الفجوة بين الجنسين وتحقيق الاستقرار لمستقبل مصر، كما تساهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تقديم برامج تساهم فى تحسين كفاءة سوق العمل وسد الفجوة بين العرض والطلب وتطوير التعليم الفنى بما يتوافق مع أهداف استراتيجية 2030.