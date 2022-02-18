عاجل- براتب 9 آلاف جنيه.. توفير 3521 فرصة عمل (الوظائف ورابط التقديم)

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك من خلال 68 شركة ومصنع قطاع خاص فى 13 محافظة لشغلها خلال فبراير ومارس 2022.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان فى بيان له اليوم الجمعة إن النشرة تناولت أيضا إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير الماضى بالنشرة السابقة وعددها 991 فرصة عمل ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 3521 فرصة عمل، حيث أن هذه الفرص تأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأضاف أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح أن هذه الفرصة متوفرة فى 13 محافظة هى (القاهرة، الشرقية، القليوبية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، البحر الأحمر، أسيوط، الوادى الجديد، السويس، دمياط، الإسماعيلية، والفيوم).. لافتا إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 100 عضو فريق براتب 2750 جنيها، و20 كاشير، و20 مساعد شيف براتب 3950 جنيها و10 كابتن صالة.

وفى الشرقية شملت الوظائف 24 مهندس كهرباء وسلامة وصحة مهنية وقوى ميكانيكية براتب 9 آلاف جنيه، و2 مهندس مدنى وإنتاج، و2 مهندس معالجة مياه، و4 كيميائيين و2 طبيب بيطرى، ومحاسبة، وأخصائى موارد بشرية، و5 صيادلة رقابة، و5 صيادلة إنتاج، و15 مسئول إئتمان، مراجع حسابات، وصراف، ومدخل بيانات، وموظف مبيعات، و5 أخصائيين جودة، و846 عامل إنتاج، و25 مساعد إنتاج، و41 فنى صيانة ميكانيكية وكهربائية، وفنى HVAC.

كما شملت الوظائف بالشرقية 4 فنيين معالجة مياه، و10 عاملات كونترول، و5 فنيين إنتاج، و85 عامل مخازن، و15 فرد أمن، و20 عامل حياكة، و10 عمال تعبئة وتغليف، و11 سائق درجة أولى وثانية، و26 فنى تجميع سيارات، و5 فنيين رش، و30 نساج بلاستيك، و20 ترزى شكائر بلاستيك، و10 عمال خدمات، و2 أمين مخازن، و2 سكرتارية، و2 خدمة عملاء، ومسئول مشتريات، وسائق كلارك، وعامل بوفيه، و4 فنيين دهان ولحام وبرادة، وعامل زراعى.

وفى دمياط والسويس شملت الوظائف 10 مندوبين مبيعات، و30 حدادا وبرادا بأجر 4500 جنيه، و4 فنيين مواتير، و4 فنيين لحام كهرباء، و4 فنيين ميكانيكا معدات.. أما بالقليوبية شملت 5 مندوبين مبيعات، وأخصائى تسويق، و3 مراقبين جودة، و15 فنى تجميع أجهزة منزلية، و4 فنيين صيانة أجهزة منزلية و5 فنيين مكبس.

وفى الفيوم والوادى الجديد شملت الوظائف 50 شيف مطاعم و50 مقدم طلبات "ويتر"، و2 عاملة لشركة طيور، و2 عامل مطعم، و2 عمال لشركة منظفات، أما فى الدقهلية شملت 5 مديرين فرع، و4 نواب مدير، و6 مشرفين مبيعات، و15 صرافا، و40 ممثل بيع، و3 أمناء مخازن، و15 فرد أمن، و20 عامل مخزن، و5 عمال خدمات و4 سائقين رخصة أولى.

وفى البحيرة شملت الوظائف 8 معلمين لغة (إنجليزية - ألمانية - فرنسية)، و8 معلمين رياضيات وعلوم لغات، و2 معلم حاسب آلى، و9 تمريض عناية فائقة وأطفال وعمليات، و6 تمريض طواريء، و30 مسئول تمويل، و80 فرد أمن، و3 مدخلين بيانات، و3 مسئولين خدمة عملاء، و3 مسئولين ملفات، و6 متابعين ميدانيين، و7 خدمات معاونة، و2 أمين مخزن.

وفى الإسماعيلية شملت الوظائف 3 مديرين قسم تعبئة، و50 خياط (اورليه – اوفر – سنجر)، و10 مراقبين جودة، و10 عمال مكواة، و20 عامل فرد وقص وترقيم، و10 فنيين طباعة وتطريز، و10 مشرفين خط إنتاج، ومدخل بيانات ومنسق مشروعات و10 عمال تشطيب، و10 عمال تعبئة، و5 عمال إنتاج، وعامل بوفيه وفنى صيانة ميكانيكا.. أما بالغربية شملت الوظائف 5 معاونين فريق، و2 محاسب، وأمين مخزن، و2 صراف، و20 بائعا، و10 عمال لشركة و18 عامل نظافة وبوفيه.

وفى أسيوط شملت الوظائف 5 صيادلة، و5 مساعدين صيادلة، ونائب مدير فرع، و203 أفراد أمن، و15 أخصائى قروض، و5 كاشير، و3 موظفين ممر، و2 خدمة عملاء، و2 أمين مخزن، و5 مقدمين طلبات "ويتر"، و2 استيور، و43 عاملا عاديا، و2 ميكانيكى، و2 كهربائى، و15 نساجا، و15 عامل تعبئة وتغليف.

أما فى البحر الأحمر شملت الوظائف 5 مساعدين رئيس صف، و13 مضيفا، و9 مساعدين مضيف، و13 طباخ أول، و5 طباخ ثانى، و20 عامل تجهيز وتحضير، و16 مشرف غرف، مشرف أدوار، ومنقذ بحرى، و2 عامل كافتيريا العاملين، و9 عمال زراعة، وفنى بلاط، و50 عامل إنتاج، و30 عامل نظافة.