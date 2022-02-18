عاجل.. السيسى يصل مقر انعقاد القمة الإفريقية الأوروبية

جدة - نرمين السيد - ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فعاليات اليوم الثانى من القمة.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على العلاقات الاخوية الراسخة بين مصر وتونس، وحرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.
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