جدة - نرمين السيد - قال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية الدكتور حاتم أنور "إن إجمالى ما تم تحصينه 131 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام للضأن، على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022".





وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية فى بيان اليوم الجمعة أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألف حيوان من "الأبقار"، و42 ألفا من "الضأن"، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة. وأشار إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحصين 131 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.