الصحة العالمية: مصر من أوائل الدول الإفريقية إنتاجا للقاحات كورونا الخاصة بها

عبر الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن سعادته بأن يعلن أول 6 دول أفريقية قامت بنقل التكنولوجيا وبدأت فى إنتاج اللقاحات الخاصة بهم ضد فيروس كورونا، وعلى رأسهم مصر وكل من وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس.
وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال كلمته منذ قليل فى فعاليات اليوم الثانى من القمة الأوروبية الأفريقية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منظمة الصحة العالمية سوف تعمل مع الشركات والحكومات فى كل دولة لتطوير خريطة طريق للتدريب والإنتاج بناء على حاجاتهم وقدراتهم.
وتوجه الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، بالشكر إلى كل العاملين على مشروع والتي كانت تساعد المنظمة فى انتاج اللقاحات فى كل تلك الدول، مؤكدا على ان المنظمة تتطلع لتعاون الجميع لجعل هذا المشروع ناجحا لأفريقيا أكثر صحة وأكثر سلامة.
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