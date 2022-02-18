مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي ضيفاً ثقيلاُ على الهلال السوداني

/680076/مباريات-اليوم-الجمعة-الأهلي-ضيفا-ثقيلا-على-الهلال-السوداني

يشهد اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر من فبراير، على العديد من المباريات، في مختلف البطولات سواء القارية أو الإفريقية والمحلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يأتي على رأس أهم مباريات اليوم لقاء الهلال السوداني وضيفة، النادي الأهلي في لقاء يجمع بينهم على ملعب العلال بالخرطوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا

الهلال السوداني والأهلي، الساعة الثالثة عصرا.

أمازولو وهوريا، الساعة التاسعة مساء.

وفاق سطيف والرجاء البيضاوي، الساعة التاسعة مساء.

الدوري الاسباني

إلتشي ورايو فايكانو، الساعة العاشرة مساء.

الدوري الإيطالي

يوفينتوس وتورينو، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

نتيجة مباريات الدوري الأوروبي

انتهت أحداث مباراة زينيت وريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف، مقابل هدفين للأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة شيريف وسبورتينج براجا

نجح فريق شريف من تحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام سبورتينج براجا، مستغل أفضلية الأرض والجمهور على الأراضي المولدوفيه.

انتهت نتيجة مباراة شيريف وسبورتينج براجا، بنتيجة هدفين دون رد للأول، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي.

بروسيا دورتموند تسقط برباعية

انتهت أحداث مباراة بروسيا دورتموند وجلاسجو رينجرز، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين لصالح رينجرز، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الخروج من الدوري الأوروبي.

افتتح رينجرز سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 38 عن طريق جيمس تافيرنير، وجاء الثاني في الدقيقة الـ 41 عن طريق ألفريدو مورلوس.

أكد رينجرز بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 49 عن طريق جون لوندسترام، واختتم ألفريد مورلوس بالثاني له في المباراة والرابع لفريقه، في الدقيقة الـ 54 من عمر اللقاء.