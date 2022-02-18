/680077/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-الهلال-في-دوري-أبطال-أفريقيا

يحل النادي الأهلي اليوم ضيفاً ثقيلاً على الهلال السوداني، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صاقرة بداية مباراة الهلال السوداني والأهلي اليوم في الثالثة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب الهلال بالخرطوم.

توترات تضرب مباراة الهلال السوداني والأهلي

يدخل النادي الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال في وسط الكثير من التوترات، بعد أزمة إدارة الهلال وجمهورها، مع الاتحاد الإفريقي والمصري لكرة القدم.

حاول الهلال السوداني أن يلعب وسط جمهوره وتقديم طلب بحضوره للاتحاد الإفريقي، والذي رد الأخير على الموافقه بحضور 15 ألف متفرج، ولكن في الأخير يأتي الكاف ويغير مجرى الأجواء بعدم حضور جماهيري في مباراة الأهلي والهلال.

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا

ويدخل الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال وهو حامل أخر نسختين من البطولة، وميداليتين برونزية في كأس العالم للأندية، على التوالي.

يعاني الأهلي في مباراة الهلال اليوم وهو تتخلل الغيابات صفوفه، والتي يأتي على رأسهم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق في خط الظهير الأيمن، وبدر بانون في قلب الدفاع، وبيرسي تاو ، وحسام حسن في الهجوم ، ومحمود وحيد في الظهير الأيسر، وأيمن أشرف، وكل ذلك من التشكيل الأساسي للفريق.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي يتصدرها الفريق الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز، ويأتي المريخ السوداني في الثالث ونظيرة المحلي الهلال في الأخير.

سقط الهلال السوداني في المباراة الأولى له في دور المجموعات لهذه النسخة، بنتيجة هدف دون رد، وعلى أرضيه أمام بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.