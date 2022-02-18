/680081/رئيس-الاتحاد-البرلماني-العربي-لـحنفى-جبالى-الإمارات-والدول-العربية-تقدر-دور-مصر-البارز-والريادي-عربيا

عبر صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي ،ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي،عن بالغ شكره لاستضافة مصر اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، واصفاً إياها بأنها بيت العرب.

دوت الخليج جاء ذلك فى لقاءه بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،والذى يشارك على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، حيث عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في المؤتمر،وذلك فى ضوء الدبلوماسية البرلمانية والتى يعطى المجلس لها أولوية كبيرة فى كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية. رئيس الاتحاد البرلماني العربي لـ"حنفى جبالى": الإمارات والدول العربية تقدر دور مصر البارز والريادي عربياً ولفت إلى أن الإمارات والدول العربية تقدر دور مصر البارز والريادي عربياً، مُشيداً بالطفرات التي تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات. رئيس الاتحاد البرلماني العربي لـ"حنفى جبالى": الإمارات والدول العربية تقدر دور مصر البارز والريادي عربياً من ناحيته ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جهود صقر غباش وقيادته الحكيمة للإتحاد البرلماني العربي، مُشيداً بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، والذي يتجلى في التنسيق الدائم بينهما في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الاتحاد البرلماني العربي لـ"حنفى جبالى": الإمارات والدول العربية تقدر دور مصر البارز والريادي عربياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.