"ما بين رفض الزواج وإنكار فضل الأب".. أزمات ياسمين صبري ووالدها لا تنتهي

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دوت الخليج يسرد لكم أزمات ياسمين صبري مع والدها تباعًا في هذا التقرير

بداية خلافات ياسمين صبري ووالدها

بدأ الجمهور يسمع عن بعض المشادات بين ياسمين صبري ووالدها الدكتور أشرف صبري، بسبب رفضه لزواج ابنته من رجل الأعمال الثري أحمد أبو هشيمة في بدايات عام 2020، وعندما تواصل موقع دوت الخليج مع والدها أنذاك، صرح أن الخطبة تمت بدون علمه أو موافقته، لا هو ولا ابنه الأكبر بلال، مما أزعج والدها جدًا لما تجاهلته من الأصول والأعراف المتبعة في أي زيجة، كما أعلن أن أحمد أبو هشيمة لم يلتقي بأحد أفراد العائلة قبل أو أثناء الخطوبة، مما لا يتفق مع العادات المتبعة قبل أي زواج، من طلب العريس الزواج من عروسته من خلال والدها أو أحد إخواتها أو أفراد عائلتها الكبار في حالة عدم وجود الأب.

والد ياسمين صبري يتبرأ منها

وما حدث من ياسمين صبري جعل والدها الدكتور أشرف صبري، وأشقائها يتبرأون منها عائليًا، ومما بدأ الخلاف الشديد والمنازعات بين الطبيب المعروف بالأسكندرية وخارجها، والدكتور بعلم المصريات، وبين ابنته التي عُرفتعن طريق مجال التمثيل، التي سرعان ما نجحت فيه فقط لسبب جمالها المميز.

عدم حضور ياسمين صبري زواج شقيقها

كالنت الأزمة الثانية بين الدكتور أشرف صبري وابنته المعروفة ياسمين صبري، بسبب تجاهلها فرح شقيقها في عام 2021، والتي حضرت خطبته ولم تقف بجواره في زفافة، مما أزعج والدها كثيرًا، وأدى به لطرح الموقف أمام الجمهور علانية، حيث كتب منشورًامن خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه عن تخلي ياسمين صبري ووالدتها عن نجلهيوم زفافه، بعدم حضورهما عقد القران، وأتهمهم بالتغير بعد اقتناء السيارات الفاره والطائرات الخاصة، وقال:" فرح ابني بكره ربنا رزقه باجمل عروسة.. اما ان امه واخواته الاشقاء رفضوا حتي يباركوله فربنا رزقه بام تانية عملت كل حاجة واخوات تانيين لم تغريهم الاموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لابني اخوات جدد وام جديدة حفظه الله من شياطين".

تقدير والد ياسمين صبري مجهودات زوجته في المواقف المختلفة

في ذات الوقت.. نشر الدكتور أشرف صبري والد ياسمين صبري بوست على فيسبوك يجمع عدد من الصور له ولزوجته الحالية منحفل زفاف ابنه التي لم تحضرهياسمين صبري ولا والدتها؛ أعترافًامنه بجميل زوجته الحالية، تقديرًا لدورها الذي سانده هووأولاده كثيرًافي مواقف مختلفة تخلى فيه عنهم من يشاركونهم في الدم ويحملون نفس الجينات، وقال:" رد الجميل من اقرب الناس.. احيانا يكون خنجر في الضهر.. زي ما عملت لبلال فرحه عملت لبناتي فرحهم وده فرح نرمين اختهم الشقيقة وبرضه مراتي كارمن هي اللي ساعدتها في الترتيب والديكور. احنا عمرنا ما قصرنا.. لكن النتيجة قلب اسود جاحد.. حرقت قلب اخوها"، ونشر صورة لحضور الفنانة نهال عنبر الفرح الذي غابة عنه ابنته.

اشتعال الأزمة بين ياسمين صبري ووالدها

وأشتعلت الأزمة بين ياسمين صبري ووالدها أشرف صبري، عندما شاركة في أحد النقاشات من خلال واحد من تطبيقات الموبايل، مع موجوعة من الناس، وجلست تحكي عن معناتهاوهي طفلة، وألتحاقها بمدرسة حكومية بسيطة، والذهاب للمدرسة والعودة منها يوميًا سيرًا على الأقدام، ولم يدعمها أحد سوى نفسها، مما دفع والدها للإنفجار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمنشور أوضح فيه كل العيشة المرفة التي كانت تحظى بها ياسمين صبري في طفولتها، وألتحاقها بأرقى مادرس الأسكندرية أنذاك، وتوفير والدها لها كل وسائل المعيشة المرفهة، حتى أنها كان لديها خادمة فلبينية تسدد لها كل إحتياجاتها في المنزل، وأنه كان يحضر لها ملابسها من فرنسا، حين كان يعمل هناك، مما زاد موجة غضب الجمهور على ياسمين صبري بسبب أنكارها لجميل والدها، والأكاذيب التي تدعيها لتحصل على تعاطف الجمهور وتقديره لها.

تباهي ياسمين صبري بما تمتلكه الآن

أعتاد متابعي الصفحة الرسمية لياسمين صبري على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، على نشرها صور تتباها فيها بالمجوهرات التي تقطنيها، وتنقلاتها من بلد لأخرى بطائرة خاصة، هذا غير الملابس الباظة الأثمان التي ترتديها من دور أزياء ومركات عالمية شهيرة، وذلك كله بعد زواجها برجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، هذا إلى جانب تصريحها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عندما قالت أن الفستان الذي ترتديه وقت تصوير الحلفلة بمبلغ 2000 جنيه، وأي بنت بسيطة تقدر تشتريه عادي، مما جعلها سبب في سخرية وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لما هي فيه من بلادة وعدم شعور بالآخرين.