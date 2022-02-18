/680085/الحلبوسي-يوجه-الدعوة-لرئيس-النواب-لزيارة-العراق-ويؤكد-على-عمق-ورسوخ-العلاقات-المصرية--العراقية-قيادة-وشعبا

أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – العراقية قيادة وشعباً، مؤكداً على حرص العراق على التنسيق والتعاون الثنائي مع مصر والثلاثي مع العراق.

دوت الخليج

جاء ذلك فى لقاءه بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،والذى يشارك على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، حيث عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في المؤتمر،وذلك فى ضوء الدبلوماسية البرلمانية والتى يعطى المجلس لها أولوية كبيرة فى كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

الحلبوسي يوجه الدعوة لرئيس النواب لزيارة العراق.. ويؤكد على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – العراقية قيادة وشعباً

ووجه الدعوة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لزيارة العراق، ومن جانبه، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة لنظيره العراقي على تجديد الثقة له وانتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي.