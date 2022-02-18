/680087/وفد-برلمانى-صومالى-لـرئيس-النواب-الصومال-تدعم-مصر-بقضية-السد-الإثيوبيكل-ما-يضر-مصر-يضر-الصومال

على هامش المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربى

في إطار استمرار النشاط المُكثف للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في عقد لقاءات مع رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية على هامش المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربى التقى سعيد محمد محمود رئيس الوفد البرلماني الصومالي المُشارك في المؤتمر.

تحيا مصر

رئيس الوفد البرلمانى الصومالى أكد على سعادته البالغة بزيارة مصر ومشاركته في المؤتمر، مؤكداً على مكانة مصر الخاصة لدى الشعب الصومالي ومُستعرضاً تاريخ الدعم المصري للصومال ومساعدتها على التحرر من الاستعمار.

وفد برلمانى صومالى لـ"رئيس النواب": الصومال تدعم مصر بقضية السد الإثيوبي.."كل ما يضر مصر يضر الصومال"

كما أكد على حرص الصومال على العلاقات الأزلية مع مصر ، كما أكد على دعم الصومال للموقف المصري في قضية السد الإثيوبي، مؤكداً على أن كل ما يضر مصر يضر الصومال، مُطالباً بتعزيز التعاون البرلماني المصري - الصومالي في ضوء الخبرات البرلمانية المصرية الكبيرة.

وفد برلمانى صومالى لـ"رئيس النواب": الصومال تدعم مصر بقضية السد الإثيوبي.."كل ما يضر مصر يضر الصومال"

من جانبه، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حرص مصر الحثيث على تعزيز العلاقات المصرية – الصومالية خاصة على الصعيد البرلماني، مُبدياً دعم مصر الكامل على كافة الأصعدة للصومال في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.