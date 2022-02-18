اليوم.. أكرم حسني ضيف برنامج «سبوت لايت»

يستضيف برنامج «سبوت لايت»، الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، الفنان المتألق أكرم حسني، وذلك اليوم الجمعة الموافق 18 فبراير على فضائية «صدى البلد».

دوت الخليج يرصد حلول الفنان أكرم حسني ضيفًا على برنامج «سبوت لايت».

أكرم حسني يكشف عن كواليس أعماله الجديدة

يكشف أكرم حسني خلال لقائه مع شيرين سليمان عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي يشارك به خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، وكواليس تعاونه مع الكينج محمد منير

من جانبه، فجر الفنان الكوميدي أكرم حسني عدد من التصريحات القوية خلال لقائه في برنامج «حبر سري».

أبرز تصريحات أكرم حسني ببرنامج حبر سري

الحاجات اللي في مش صميم شغلي مبتشغلنيش.

-محمد سامي مخرج موهوب ومختلف وبيعرف يوظف أعماله ومفيش حاجة بييعملها صح.

- بشتغل معاه فيلم وانا بتشرف إني أشتغل معاه ومجليش أي قرار يقول إني مشتغلش معاه. - مش من حق حد يحذف حاجة هو صورها، وانا لو مكان تامر حسني وقت أزمة حلا شيحا كنت هقولها دي تبع مخرج العمل مليش دعوة بيه.

-المرة الوحيدة اللي اعتذرت فيها اني اتصور مع حد كنت مع ابويا في المستشفى وهو طلب مني ده وقولته ازاي يعني كنت وقتها في حالة حرجة.

-محمد سامي اللي يقدر يطلع مني شخصية جديدة.

- سمرة سعيد طول الوقت مفاجأنا.

- أومن أن وصول مطربي المهرجانات لهذا النجاح يدل على تقديمهم لفن، حتى إذا كان مختلفا عن المعتاد.

-شغلنتي الأساسية هي ممثل، وانا مجرد مؤدي وغير مؤهل لتقديم حفلات غنائية.

-أنا مش ضد حمو بيكا ولا أي مطرب مهرجانات طالما مش بيقول ألفاظ خارجة. - أعتقد أن قرار نقيب المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر نابعا عن وجهه نظر ولها أسبابها المختلفة التي لن أتطرق إليها، ولكن اعترض إذا كان القرار بسبب أن المهرجانات فن مختلف عن السائد.