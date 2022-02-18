عروسة الإسماعيلية من الضرب فى الزفة للحمام والبط (القصة الكاملة)

جدة - نرمين السيد - بداية الواقعة

شارع السلطان حسين، فى مدينة الإسماعيلية، كان شاهدًا على الواقعة المؤسفة، حيث ذهب العريس لأخذ عروسه، من أحد مراكز التجميل، استعدادا للذهاب إلى قاعة حفل الزفاف، لكن حدث ما لم يكن فى الحسبان، وانصدم الجميع.

انهال العريس ضربا على زوجته، أمام المارة، فيما ظهرت وهى تعانى من حالة صعبة، ويحاول بمساعدة شقيقته أن يدخلاها إلى سيارة الزفاف عنون، دون تدخل من أحد.

وبعد ساعات من تداول الفيديو، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بمعاقبة الشاب، لمنع تكرار تلك الحوادث، والتعدى على الزوجات، والفتيات عمومًا بالضرب، إلا أن ما حدث كان صدمة للبعض.

بط وحمام

ظهرت العروس، فى بث مباشر، تقف مع زوجها، وأهلها داخل الشقة، إذا أكدوا أن ما حدث كان خلافًا بسطا، وأن الأمور عادت لمجاريها مرة أخرى.

وظهر أقارب العريس داخل الشقة وأمامهم وجبة دسمة من الحمام، والبط، وتبادلوا الضحك، الأمر الذى وصفه البعض بأنه تصرف صحيح حتى تكتمل الحياة، فيما رأى آخرون، أنها كارثة، ستشجع الزوج فى النهاية على التعامل مع زوجته بهذه الطريقة.

الأهل السبب!

فى السياق ذاته علقت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الجمعة، على قضيه ضرب الأزواج للزوجات، خصوصا بعد تداول مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، لعريس انهال بالضرب على عروسه، ليله زفافهما، ولاقى انتقادًا واسعا من جمهور السوشيال ميديا.

وتابعت: "المجتمع اللى بيلوم الستات طول الوقت وبيعتبرهم عالى بتنتهى بالجواز هو اللى بيخوف الستات تطلق".