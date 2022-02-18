محافظ الغربية: تمويل مشروعات الشباب بـ 218 مليون جنيه بالمحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية للشباب "مشروعك" مول مشروعات للشباب بمدينة المحلة الكبرى بإجمالى 218 مليون جنيه حيث وفرت 1918 فرصة عمل للشباب من الجنسين.





وأضاف محافظ الغربية فى تصريح اليوم الجمعة أن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكل العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الاطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رحمى أن تمويل المشروعات يأتى فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار إقامة مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تشغيل العمالة ومواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار، وإقامة المشروعات الصغيرة لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى توفير رخصة المشروع لمدة 5 سنوات.