رئيس النواب يلتقى بوفود برلمانية من الإمارات والأردن والعراق والصومال وسط إشادات بإنجازات مصر بعهد السيسى ودعم متواصل للمصريين بقضية السد الأثيوبى

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بأعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

رئيس مجلس النواب الأردني يُشيد بإنجازات مصر بعهد الرئيس السيسى

ملك المملكة الأردنية يؤكد على عمق العلاقات مع مصر ويشيد بالإنجازات

رئيس النواب العراقي يؤكد عمق العلاقات بمصر..ويدعو جبالى للزيارة

الصومال تدعم مصر بقضية السد الإثيوبي.."كل ما يضر مصر يضرنا"

شهدت مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، عقدعدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في المؤتمر،وذلك فى ضوء الدبلوماسية البرلمانية والتى يعطى المجلس لها أولوية كبيرة فى كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

الإمارات والدول العربية تقدر دور مصر البارز والريادي عربياً

اللقاءات تضمنتصقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي ،ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، حيث عبر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن بالغ شكره لاستضافة مصر اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، واصفاً إياها بأنها بيت العرب، وأن الإمارات والدول العربية تقدر دور مصر البارز والريادي عربياً، مُشيداً بالطفرات التي تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات.

و ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جهود صقر غباش وقيادته الحكيمة للإتحاد البرلماني العربي، مُشيداً بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، والذي يتجلى في التنسيق الدائم بينهما في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

الأردن تشيد بإنجازات مصر بعهد الرئيس السيسى

اللقاءات تضمنت أيضا عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني والذي أعرب عن سعادته واعتزازه بتواجده في مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مؤكداً حرص جلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على العلاقات مع مصر، مُشيداً بالإنجازات التي تحدث في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق العلاقات المصرية الأردنية على كافة المستويات، داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني والتنسيق بينهما أمام المحافل الدولية.

عمق ورسوخ العلاقات المصرية – العراقية قيادة وشعباً

كما تضمنت أيضا محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والذي أكد على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – العراقية قيادة وشعباً، مؤكداً على حرص العراق على التنسيق والتعاون الثنائي مع مصر والثلاثي مع العراق، مُوجهاً الدعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لزيارة العراق، ومن جانبه، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة لنظيره العراقي على تجديد الثقة له وانتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي.

مكانة مصر الخاصة لدى الشعب الصومالي

أيضا وفي إطار استمرار النشاط المُكثف للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في عقد لقاءات مع رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية على هامش المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العرب التقى سعيد محمد محمود رئيس الوفد البرلماني الصومالي المُشارك في المؤتمر والذي أكد على سعادته البالغة بزيارة مصر ومشاركته في المؤتمر، مؤكداً على مكانة مصر الخاصة لدى الشعب الصومالي ومُستعرضاً تاريخ الدعم المصري للصومال ومساعدتها على التحرر من الاستعمار.

دعم الصومال لمصر بأزمة سد النهضة

كما أكد على حرص الصومال على العلاقات الأزلية مع مصر ، كما أكد على دعم الصومال للموقف المصري في قضية السد الإثيوبي، مؤكداً على أن كل ما يضر مصر يضر الصومال، مُطالباً بتعزيز التعاون البرلماني المصري - الصومالي في ضوء الخبرات البرلمانية المصرية الكبيرة، من جانبه، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حرص مصر الحثيث على تعزيز العلاقات المصرية – الصومالية خاصة على الصعيد البرلماني، مُبدياً دعم مصر الكامل على كافة الأصعدة للصومال في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.